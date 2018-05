Bilan environnemental 2017 - Montréal doit poursuivre ses efforts afin de soutenir l'amélioration de la qualité de l'air

MONTRÉAL, le 6 mai 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal a présenté son bilan environnemental 2017 sur la qualité de l'air à Montréal. Cette analyse permet de constater que la qualité de l'air à Montréal continue de s'améliorer, mais que des efforts importants doivent toujours être faits afin de réduire le nombre de jours de mauvaise qualité de l'air et de smog.

Le bilan 2017 démontre que 34 jours de mauvaise qualité de l'air ont été enregistrés à Montréal au cours de la dernière année. En 2016, 29 jours avaient été recensés. Le nombre de jours de smog a toutefois diminué en 2017, s'établissant à 7, alors qu'en 2016, 8 jours de smog avaient été enregistrés.

« Depuis 2011, nous notons à Montréal une diminution de la concentration de particules fines dans l'air. Cela demeure pourtant insuffisant pour réduire le nombre de journées de mauvaise qualité de l'air. C'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts visant à améliorer l'offre de service de transport en commun, à encourager le transport actif, à réduire l'utilisation de la voiture au quotidien et à augmenter le verdissement de la ville. Nos priorités permettront non seulement d'améliorer la qualité de vie de la population montréalaise, mais elles permettront également d'améliorer la qualité de l'air qu'elle respire », a déclaré Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et du développement durable et des services aux citoyens au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Rappelons qu'à compter du 1er octobre, seuls les appareils de chauffage au bois qui émettent 2,5 grammes/heure de particules fines dans l'atmosphère pourront continuer à être utilisés à Montréal. L'utilisation d'appareils de chauffage au bois a encore été identifiée, en 2017, comme une cause de la mauvaise qualité de l'air, particulièrement dans le secteur de Rivière-des-Prairies, où plusieurs de ces appareils sont toujours utilisés.

En 2017, tous les jours de mauvaise qualité de l'air sont survenus en automne et en hiver alors que les jours de smog ont été enregistrés en janvier, février, mars et décembre. Pour consulter le bilan 2017, nous vous invitons à notre site Internet - sous la rubrique «Suivi de la qualité de l'air».

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif