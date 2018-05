Beschleunigtes Wachstum des Bruttogewinns im Q1

Medienmitteilung

Umsatz (in Millionen CHF) Q1 2017 ohne IFRS 15 Q1 2018 inkl. IFRS 15 Q1 2018 ohne IFRS 15 Jahresvergleich inkl. IFRS 15 Jahresvergleich ohne IFRS 15 Mobilfunkdienste 279 302 303 8,4 % 8,5 % Festnetzdienste 95 89 89 (6,2 %) (6,1 %) Festnetzinternet 57 67 67 17,1 % 17,2 % Gesamtumsatz 431 458 459 6,3 % 6,4 % Serviceumsatz (Total ohne Hubbing & Hardware) 352 362 363 2,6 % 3,0 % Bruttogewinn 286 293 295 2,4 % 2,9 % EBITDA 141 137 135 (2,9 %) (4,5 %) Bereinigtes EBITDA 143 140 138 (1,9 %) (3,5 %) Bereinigt um Masten 4,2 % 2,7 % Nettogewinn 13 17 29,9 % Equity Free Cash Flow 29 1 (96,1 %) Kundenentwicklung (in Tausend) Mobile Postpaid 1 510 1 625 7,6 % Mobile Prepaid 811 726 (10,5 %) Festnetztelefonie 423 443 4,7 % Internet 386 431 11,6 % IPTV 176 221 25,7 %

Olaf Swantee, CEO von Sunrise, kommentiert: «Im ersten Quartal 2018 gelang es uns, unsere Freedom-Mobile-Tarife erfolgreich anzupassen und unsere Finanzergebnisse im Bereich B2B zu verbessern. Das beschleunigte Wachstum des Bruttogewinns im Berichtsquartal bestätigt unsere strategische Ausrichtung auf Qualität in Netz, Services und Produkte.»

Starkes Kundenwachstum im Q1 und höchster Netto-Neukundenzuwachs bei Postpaid seit 2011

Die Dynamik beim Kundenwachstum setzte sich im ersten Quartal 2018 fort. Sunrise konnte im Jahresvergleich netto +7,6 % neue Postpaid-Kunden hinzugewinnen. Das Kundenwachstum beschleunigte sich damit gegenüber Q4 2017 (+7,3 %) weiter. Die Kundenbasis umfasst nun insgesamt 1,63 Millionen Kunden. 31 100 neue Postpaid-Kunden konnten allein im ersten Quartal hinzugewonnen werden, was dem grössten Netto-Kundenzuwachs seit 2011 entspricht. Darin eingeschlossen sind netto 20 200 neue Primary SIM-Karten gegenüber 13 300 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese solide Leistung wurde durch B2B, die hohe Netzqualität, den Mehrmarkenansatz von Sunrise, diversifizierte Vertriebskanäle und ein breites Produktangebot mit wettbewerbsfähigen Preisen unterstützt. Die Mobile-Prepaid-Kundenbasis nahm gegenüber dem Vorjahr ab, da Kunden weiterhin zu Postpaid-Tarifen wechseln. Die Zahl der Internet-Abonnenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um +11,6 % auf 430 700, während die Zahl der TV-Abonnenten gegenüber dem Vorjahr um +25,7 % auf 220 900 zunahm. Der bemerkenswerte Anstieg in diesen Segmenten ist auf den konvergenten Tarif «Sunrise ONE», attraktivere TV-Sportangebote (Sky, Teleclub) und dedizierte Promotionen zurückzuführen.

Beschleunigtes Wachstum im Serviceumsatz

Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um +6,4 % (inkl. IFRS 15 +6,3 %) auf CHF 459 Millionen, was zu einem grossen Teil den Service- und Hardwareumsätzen zu verdanken ist. Der Serviceumsatz allein legte gegenüber dem Vorjahr um +3,0 % (inkl. IFRS 15 +2,6 %) zu, wobei das Kundenwachstum den rückläufigen durchschnittlichen Umsatz pro Kunde (ARPU) mehr als ausgleichen konnte. Diese Beschleunigung im Vergleich zum vierten Quartal (MTR-bereinigt +0,9 %) wurde durch verbesserte B2B-Trends und Wachstumsdynamik unterstützt.

Beschleunigtes Wachstum des Bruttogewinns

Der Bruttogewinn stieg im Jahresvergleich um +2,9 % (inkl. IFRS 15 +2,4 %) auf CHF 295 Millionen. Dies ist eine Beschleunigung im Vergleich zum vierten Quartal (+0,3 %), was durch verbesserte B2B-Trends und Wachstumsdynamik gefördert wurde. Das bereinigte EBITDA schrumpfte aufgrund höherer Netzwerk-Servicekosten nach der Veräusserung der Sendemasten im August 2017 um -3,5 % (inkl. IFRS 15 -1,9 %) auf CHF 138 Millionen. Ohne diese Sondereffekte wäre das bereinigte EBITDA um +2,7 % (incl. IFRS 15 +4,2 %) gestiegen, wobei der gesteigerte Bruttogewinn zum Teil in die Wachstumsdynamik reinvestiert wurde. Der Nettogewinn verbesserte sich leicht auf CHF 17 Millionen, was vor allem geringeren Abschreibungen und Finanzaufwendungen zu verdanken ist.

Leicht verbesserte Leverage Ratio

Der Equity Free Cash Flow (eFCF) fiel von CHF 29 Millionen im Vorjahr auf CHF 1 Million im ersten Quartal 2018, was den Unternehmenserwartungen entspricht. Verantwortlich hierfür waren in erster Linie Steuerzahlungen. Diese werden im Vergleich zum Vorjahr zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr erwartet, und basieren auf einem höheren steuerbaren Einkommen. Die Nettoverschuldung verringerte sich im ersten Quartal leicht auf CHF 1 137 Millionen, gegenüber CHF 1 147 Millionen per Ende des Jahres 2017. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA (pro forma) sank von 1,97x am Jahresende 2017 auf 1,94x im ersten Quartal 2018.

Prognose für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt

Als Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Jahr 2018 werden weiterhin zwischen CHF 1 830 und 1 870 Millionen bzw. zwischen CHF 580 und 595 Millionen erwartet. Diese Zahlen berücksichtigen die Auswirkungen von IFRS 15 noch nicht. Unverändert werden im Geschäftsjahr 2018 CAPEX-Aufwendungen in einer Bandbreite zwischen CHF 283 und 323 Millionen erwartet. Bei Eintreffen der Prognose für 2018 wird Sunrise voraussichtlich eine Dividende für das Geschäftsjahr 2018 zwischen CHF 4.15 und 4.25 pro Aktie vorschlagen, zahlbar im Jahr 2019 aus Rücklagen aus Kapitaleinlagen.

Sie finden den IFRS-Bericht, die Anlegerpräsentation und weitere Informationen unter http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations.