Baselworld: Swatch-Marke Longines ist der Start ins Jahr 2018 geglückt

Und auch für den weiteren Verlauf ist Longines-Chef Walter von Känel zuversichtlich: Vor allem in China, wo die Marke eine starke Position am Markt einnimmt, dürfte sich das Geschäft weiterhin gut entwickeln.

"Wir sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 zweistellig gewachsen", sagte von Känel im Interview mit AWP am Rande der bis am Dienstag laufenden Basler Uhren- und Schmuckmesse. Nachdem 2017 erneut ein Umsatz in Höhe von rund 1,5 Mrd CHF erzielt werden konnte, rechnet der Longines-Chef im laufenden Jahr mit einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Trotz der guten Dynamik auf dem Uhrenmarkt und der guten Stimmung, behalte Longines aber die Lagerbestände seiner Händler genau im Auge. "Ich will vermeiden, dass wir die Lager füllen und die Händler dann später auf die Bremse treten", sagte er.

Die Lokomotive für das in Saint-Imier ansässige Unternehmen bleibt derweil China. Longines halte am chinesischen Markt einen hohen Marktanteil von rund 50% bei Uhren im Preissegment von 1'500 und 3'000 CHF (Boutique-Preis) und einen solchen von 38,5% bei Uhren zum Preis von 700 bis 1'500 CHF, so von Känel.

Um mit Blick auf die geographische Ausrichtung das Geschäft ins Gleichgewicht zu bringen, versucht Longines, das Geschäft in Europa und den Vereinigten Staaten weiterzuentwickeln. Das werde allerdings Zeit brauchen, räumte von Känel ein. In den USA geht er von rund drei Jahren aus, um eine starke Marktposition aufzubauen. Immerhin seien die Absatzzahlen für Ende 2017 und Anfang 2018 aber bereits besser als noch im Jahr zuvor.

Wie die Konkurrenz setzt auch der Longines vermehrt auf den Online-Handel. In den USA wurde dieser im Jahr 2015 eingeführt und seit Ende 2017 vertreibt die Marke ihre Produkte auch in China über das Internet. "In China haben wir eine eigene Website, aber wir sind auch auf dem Online-Verkaufsportal Tmall vertreten", fügte von Känel an. Das Ziel ist es, die Produkte online zum gleichen Preis wie im Fachhandel zu verkaufen.

In der zweiten Jahreshälfte dürfte der Online-Handel in Grossbritannien gestartet werden und auch für Australien laufen entsprechende Gespräche.

lk/al/mk/kw

Basel (awp)