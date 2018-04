Bareiss verspricht im Streit mit Brüssel Lösung für KWK-Kraftwerke

Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Energiestaatssekretär der Bundesregierung, Thomas Bareiss, hat der Industrie eine kurzfristige Lösung im Streit mit der EU-Kommission für ihre Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung in Aussicht gestellt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen eine gute Lösung im Sinne der Betroffenen finden werden", kündigte der CDU-Politiker bei einer Fachkonferenz in Berlin an. KWK-Anlagen seien die effizienteste Form der Energieerzeugung. "Wir wollen, dass alle bestehenden Anlagen weiter am Markt bleiben", betonte Bareiss.

Bei dem Streit mit Brüssel geht es um die gestrichene Befreiung von der Ökostromumlage für KWK-Anlagen, die seit August 2014 am Netz sind. Ihnen hatte die Kommission das Privileg ab Anfang des Jahres weggenommen, weil die Beamten eine Überförderung der Kraftwerke unterstellen. Vorher galt ein reduzierter Satz von 40 Prozent der Umlage. Die KWK-Betreiber und die Bundesregierung waren von der Entscheidung kalt erwischt worden.

Die Politik hatte in der Vergangenheit für den Bau der effizienten Kraftwerke geworben, um den Ausstoss an klimaschädlichem Kohlendioxid zu senken. Die Entscheidung in Brüssel berührt Industriebetriebe, aber auch Schulen, Krankenhäuser und Schwimmbäder.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 08:33 ET (12:33 GMT)