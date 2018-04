Banyan Tree Jiuzhaigou rouvrira ses portes aux hôtes le 28 avril 2018

« Bienvenue à nouveau dans ce paradis panoramique en montagne »

JIUZHAIGOU, Chine, 28 avril 2018 /CNW/ - Banyan Tree Jiuzhaigou prévoit ouvrir ses portes à nouveau aux hôtes cette année, le 28 avril, après la réouverture du parc national du Jiuzhaigou au début de mars, soit 7 mois après les efforts de reconstruction post-séisme. Un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans la région montagneuse de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, le parc national Jiuzhaigou est célèbre pour son charme féerique et ses diverses cultures ethniques.

Banyan Tree Jiuzhaigou, dont l'ouverture officielle a eu lieu en mars 2017, est un lieu de séjour pittoresque en montagne niché à 2 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Situé à 2 heures et demie de l'aéroport Jiuzhaigou Huanglong et à une heure de route du parc national du Jiuzhaigou, le centre de villégiature permet à ses hôtes d'accéder facilement à la réserve naturelle tout en procurant un sanctuaire pour le plaisir des sens loin des tumultes de la ville et des foules de touristes.

À partir du 28 avril 2018, Banyan Tree Jiuzhaigou rouvrira ses portes et accueillera à nouveau ses hôtes dans cette réserve naturelle féerique, juste à temps pour profiter des floraisons de fin de printemps, des lacs scintillants et d'une vue panoramique de 360 degrés des montagnes et vallées avoisinantes. Pour offrir aux hôtes une expérience authentique du Jiuzhaigou, le centre de villégiature a organisé un calendrier d'événements annuels qui comprend une série de moments uniques couvrant l'exploration de la nature et l'immersion culturelle de mai jusqu'à la fin de l'année.

En tant qu'un centre de villégiature polyvalent, conçu pour plaire toutes sortes d'hôtes, Banyan Tree Jiuzhaigou offre une sélection d'aménagements luxueux minutieusement choisis. Pour célébrer sa réouverture, Banyan Tree Jiuzhaigou accueillera tous les anciens et les nouveaux hôtes en proposant une offre spéciale. À partir de maintenant jusqu'au 15 juillet 2018, vous pouvez sélectionner notre promotion Une nuit gratuite sur www.banyantree.com pour obtenir une nuit gratuite pour chaque deux nuitées durant leur séjour. Pour un forfait expérientiel complet, vous pouvez réserver un forfait Soif d'exploration de 3 jours et 2 nuits et profiter d'un petit déjeuner, deux repas sur commande et une tournée au village d'une demi-journée, incluant un transfert aller-retour et un repas du midi pour deux à la ferme.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Banyan Tree Hotels & Resorts Mme Vivian Zhang Directrice régionale, Communication marketing - Chine Courriel : Vivian.Zhang@banyantree.com

Great Xpectation Roy Zhong / Aron Lin Garcia Liu/ Dorothy Sheng Courriel : roy.zhong@greatx.cn / aron.lin@greatx.cn garcia.liu@greatx.cn / dorothy.sheng@greatx.cn Banyan Tree Jiuzhaigou Mme Yoyo You Directrice, Communication marketing Tél. : +86 837 889 8888 poste 7080 Courriel : Yoyo.You@banyantree.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/683666/Banyan_Tree_Jiuzhaigou.jpg

SOURCE Banyan Tree Jiuzhaigou