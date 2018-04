Bank of America mit Gewinnsprung im Auftaktquartal

Niedrigere Steuern, höhere Zinsen und ein deutliches Kreditwachstum im Zuge der boomenden US-Wirtschaft haben der Bank of America zu Jahresbeginn ein sattes Gewinnplus beschert.

Im ersten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um 30 Prozent auf den Rekordwert von 6,9 Milliarden US-Dollar (5,6 Mrd Euro) zu, wie das zweitgrösste US-Geldhaus am Montag mitteilte. Die Erträge - die gesamten Einnahmen der Bank - wuchsen um vier Prozent auf 23,1 Milliarden Dollar.

Die Zahlen übertrafen die Prognosen der Analysten, was den Aktienkurs vorbörslich etwas anschob. Die Bank of America legte im Kredit- und Einlagengeschäft ordentlich zu und verdiente daran wegen gestiegener US-Zinsen besser als vor einem Jahr. Zudem beflügelte die Nervosität an den Börsen, wo viele Anleger sich aus Furcht vor einem Handelskrieg neu positionierten, das Handelsgeschäft mit Aktien. Darüber half die Trump-Regierung der Bank durch die Senkung der US-Unternehmenssteuern von 35 auf 21 Prozent./hbr/DP/jha/

CHARLOTTE (awp international)