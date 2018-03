Bachem erhöht 2017 Umsatz, Gewinn und die Dividende

Die Baselbieter haben im Geschäftsjahr 2017 alle relevanten Kennzahlen gesteigert, wenngleich der Reingewinn unter Fremdwährungseffekten litt. Die Bedeutung des Absatzmarktes Asien hat im Berichtsjahr weiter zugenommen, weshalb in Japan eine Niederlassung eröffnet werden soll.

Die Verkäufe der Gruppe stiegen nach Angaben vom Freitag um 10,6% auf 261,6 Mio CHF. Dabei hätten Ausbauarbeiten in dem 2015 übernommen Werk der American Peptide Company (APC) im Berichtsjahr das Umsatzwachstum limitiert.

Laut dem am Freitag publizierten Geschäftsbericht verzichtete Bachem bei APC bewusst auf kurzfristige Mehrumsätze zugunsten der Produktqualität. Ein Teil der neuen Produktionskapazitäten werde daher erst mit zeitlicher Verzögerung in Betrieb genommen, hiess es.

Der EBIT nahm derweil um 12,3% auf 50,6 Mio zu und die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 19,3%. Unter dem Strich verblieb ein um 1,4% höherer Reingewinn von 41,8 Mio CHF. Mit diesen Zahlen hat das Baselbieter Unternehmen die Erwartungen der Analysten knapp unterschritten.

Für die unterproportionale Gewinnentwicklung macht Bachem die Wechselkurse verantwortlich. Denn während im Vorjahr ein positiver Gewinneffekt von 1,2 Mio CHF angefallen war, resultierte in 2017 ein Fremdwährungsergebnis von -1,8 Mio. Dennoch soll die Dividende um 25 Rappen auf 2,75 CHF je Aktie steigen.

ASIEN WIRD STÄRKER

Geografisch zeigte sich als Folge der Verzögerungen bei APC eine leichte Verschiebung der Umsatzanteile zugunsten von Europa. Dort habe Bachem mit 174,6 Mio CHF (+16%) zwei Drittel des Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Der Anteil von Nordamerika (+1,3% auf 87,0 Mio CHF) sei derweil um 3 Prozentpunkte auf 33,3% gesunken.

In der Einzelbetrachtung erreichte der Anteil Asiens mit einem Wachstum von 41% auf 36,6 Mio CHF bereits 14%, heisst es weiter. Asien wird der Region Europa zugeschlagen. Angesichts der "einzigartigen Dynamik" in der Region habe Bachem nun beschlossen, in Japan eine Niederlassung zu gründen. Die entsprechenden Vorbereitungen seien bereits weitgehend abgeschlossen.

STARKES WIRKSTOFFGESCHÄFT

Bei der Auftragsfertigung von Pharmawirkstoffen (API-Geschäft) erreichte Bachem im Berichtsjahr ein Umsatzwachstum von gut 9% auf 229,7 Mio CHF. Die Generika-Verkäufe stiegen um 5,4% auf 112,9 Mio und bestritten damit den Löwenanteil von rund 43% am Gesamtumsatz. Generika seien das "stabile Fundament" im Produktportfolio der Gruppe.

Sehr dynamisch entwickelte sich der Bereich mit patentierten Substanzen (NCEs), der um 15% gewachsen sei. Die Zahl der von Bachem begleiteten Entwicklungsprojekte lag laut dem Geschäftsbericht bei "gegen 250", das Unternehmen die hohe Anzahl von Projekten in den klinischen Phasen II und III.

Da einige NCEs als Medikamente zugelassen werden könnten, ist dieser Geschäftsbereich entscheidend für die künftige Entwicklung von Bachem.

Bei den Forschungschemikalien verzeichnete Bachem ein Umsatzplus von 23% auf 31,9 Mio CHF. Das Unternehmen spricht von einer "erfreulichen" Entwicklung nach der letztjährigen Sortimentsbereinigung.

GEWINNWACHSTUM HAT VORRANG

Für die kommenden Jahre ist das Management zuversichtlich, den Umsatz in lokalen Währungen im Rahmen der langfristigen Prognosen von 6-10% pro Jahr zu steigern. Dabei habe das nachhaltige Gewinnwachstum Vorrang. Da das operative Potenzial auf allen Ebenen und speziell am Standort Vista (APC) noch nicht voll ausgeschöpft sei, erwarte das Unternehmen für die kommenden Jahre eine positive Ertragsentwicklung.

Zusätzlich zum organischen Wachstum werde Bachem auch Möglichkeiten prüfen, durch gezielte Allianzen, Übernahmen oder Portfolio-Erweiterungen die Position weiter zu stärken.

