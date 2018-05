BDI will Steuereinnahmen für mehr Investitionen nutzen

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts zu erwartender deutlicher Steuermehreinnahmen hat der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) die Politik dazu aufgerufen, die Mittel weitaus stärker für Investitionen zu nutzen. "Deutschland muss Wachstum und Innovation fördern, statt sich auf sozialpolitische Umverteilung zu konzentrieren", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Er nannte es "kontraproduktiv, den historisch einmaligen Spielraum für Zukunftsinvestitionen ungenutzt verstreichen zu lassen".

Die deutsche Industrie spreche sich für mehr Investitionen aus, sowohl öffentliche wie private. Schliesslich werde die derzeit gute Konjunktur nicht automatisch so weiterlaufen. "Bislang lässt die Bundesregierung die Unternehmen links liegen", beklagte der BDI-Hauptgeschäftsführer. Das müsse sich ändern. Die Koalition müsse "noch in diesem Jahr den Einstieg in die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung schaffen".

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich hingegen für eine "stärkere Entlastung" der Bürger ausgesprochen. "Ich hielte das für eine gute Idee", sagte sie im ZDF-"Morgenmagazin". Denn die Mitte der Gesellschaft, die Leistungsträger, "haben im Moment schon das Gefühl, dass sie etwas zu kurz kommen", sagte Kramp-Karrenbauer.

Von der Leyen und Müller stellen Ansprüche

Die offiziellen Steuerschätzer nehmen ab Montag in Mainz ihre neuen Berechnungen vor. Die Experten werden am Mittwoch ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden abgeben und diese im Vergleich zur Schätzung aus dem November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben, wie das Handelsblatt berichtete. Die Zahl zeichnet sich demnach aus den verschiedenen Schätzvorlagen für die Sitzung ab. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat im Vorfeld sogar Mehreinnahmen von fast 78 Milliarden errechnet.

Kramp-Karrenbauer plädierte angesichts dieser Zahl für einen Dreiklang aus Schwarzer Null, einer Entlastung der Bürger sowie Investitionen, zum Beispiel in die Bundeswehr . Lob fand dies auch bei der Opposition. "Die Steuerschätzung macht eine spürbare Entlastung der Bürger unumgänglich", erklärte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. "Selbst die CDU-Generalsekretärin hält das für eine gute Idee." Dürr forderte ein Ende des Solidaritätszuschlags für alle und eine Senkung des Spitzensteuersatzes.

Allerdings haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass zusätzliche Finanzspielräume vor allem den Ressorts für Verteidigung und Entwicklung zugute kommen sollen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) haben auch bereits deutlich mehr Geld eingefordert als Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bisher für ihre Ressorts eingeplant hat. Beide dürften deshalb Ansprüche auf einen Teil der Mehreinnahmen stellen.

