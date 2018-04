BC Tweed obtient une licence pour agrandir un peu son espace de croissance

Un peu signifie beaucoup

DELTA, BC, le 15 avril 2018 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu, hier, des licences supplémentaires pour ses deux serres qui opèrent sous la bannière de la coentreprise à participation majoritaire de BC Tweed, notamment la licence accordée à la plus grande installation de culture de cannabis au monde.

Plus précisément, une licence a été obtenue pour agrandir de 840 000 pi2 l'espace de croissance des serres déjà en exploitation d'Aldergrove, en C.-B., dont la superficie est de 1,3 million de pi2 et pour lesquelles une licence a été accordée en février pour un espace supplémentaire de 400 000 pi2.

La deuxième serre de BC Tweed, dont la superficie est de 1,7 million de pi2, a également obtenu une licence de production pour un premier espace de croissance de 900 000 pi2.

Au total, l'espace de croissance autorisé de Canopy Growth a triplé au cours de l'année civile 2018 et s'élève à plus de 2,4 millions de pi2. La Société demeure en voie de détenir plus de 5,6 millions de pi2 d'espace de croissance au Canada.

En consultation avec l'OCRCVM et en guise de meilleure pratique, la Société a décidé de suspendre la négociation de ses actions ordinaires sur le TSX dès que l'attribution de la licence a été rendue publique, car la capacité de production accrue représente un changement important sur le plan de ses opérations.

« Pour notre équipe en pleine croissance à Canopy Growth, il s'agit de cibler les efforts et d'améliorer l'exécution, a affirmé Mark Zekullin, président de Canopy Growth. Nous avons consacré les quatre dernières années à établir la plateforme de production de cannabis autorisée la plus importante au monde. Cet après-midi, en obtenant deux licences qui marquent une étape importante, nous avons doublé notre production. »

Vous voulez en savoir plus sur BC Tweed? Visitez-nous.

https://www.youtube.com/watch?v=c9qhIX7Kk_c

Poussons vert l'avenir (et vers du bon BC Bud).

À propos de la coentreprise de BC Tweed

La coentreprise de BC Tweed est une collaboration entre Canopy Growth et un serriste à grande échelle reconnu, visant à exploiter des serres de production automatisées et de pointe d'une superficie allant jusqu'à 3 millions de pi2, réparties dans deux installations de la magnifique province de la Colombie-Britannique. La production est déjà en cours afin de répondre à la demande croissante pour les cultivars de Canopy.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite huit installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 2,4 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth Corporation, de ses filiales ou de ses sociétés affiliées diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Des exemples de tels énoncés comprennent les futures capacités opérationnelles et de production, l'effet d'une amélioration des infrastructures ou d'une augmentation de la capacité de production ainsi que les prévisions quant à la gamme de produits offerts. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du présent communiqué, et Canopy Growth Corporation décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Canopy Growth Corporation