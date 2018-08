Avis public : Environnement et Changement climatique Canada sollicite l'aide du public suite à un cas de harcèlement d'oiseaux migrateurs par des motomarinistes

ALBERTON, PE, le 4 août 2018 /CNW/ - En vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs, il est interdit à quiconque de chasser ou de tenter, de quelque manière que ce soit, de capturer, d'abattre, de blesser ou de harceler un oiseau migrateur à moins d'être titulaire d'un permis.

Un incident survenu le 31 juillet, vers 18 h 30, a été signalé récemment à Alberton Harbour, à l'Île-du-Prince-Édouard, au cours duquel une motomarine de couleur rouge et gris foncé s'est intentionnellement dirigée vers un groupe d'oiseaux et a percuté un fou de Bassan. L'incident est survenu le 31 juillet, vers 18 h 30. Les agents de conservation de la province ont confirmé qu'un fou de Bassan abattu a été retrouvé dans la zone de l'incident. Une seconde motomarine impliquée dans l'incident est de couleur blanche. Chacune des motomarine était opérée par un jeune homme. De tels actes sont interdits en vertu du Règlement fédéral sur les oiseaux migrateurs et de la Loi sur la conservation de la faune (Wildlife Conservation Act) de l'Île-du-Prince-Édouard.

Nous demandons à toute personne ayant des renseignements sur l'incident de communiquer avec la Direction de l'application de la loi sur la faune au 902-407-8281.

Pour plus d'information au sujet du Règlement sur les oiseaux migrateurs, veuillez consulter la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada