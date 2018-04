Avis de ne pas consommer de fraises congelées provenant d'Égypte de marque MONTANA vendues chez Adonis - Mise en garde à la population

QUÉBEC, le 14 avril 2018 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Groupe Adonis inc., avise la population de ne pas consommer le produit qui est inscrit dans le tableau suivant, car il est susceptible d'avoir été contaminé par le virus de l'hépatite A.

Dénomination du produit Format Lots visés « Fraises congelées provenant d'Égypte de marque MONTANA » 1 kg Tous les lots vendus

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente jusqu'au 14 avril 2018 inclusivement et ce, dans tous les établissements de l'enseigne Adonis. Il était vendu à l'état congelé dans des sacs de 1 kg. L'étiquette du produit comporte, outre leur dénomination propre, la mention « Montana ».

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cet avis par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer et de le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, le consommer peut représenter un risque pour la santé s'il a été consommé cru. La cuisson inactive le virus de l'hépatite A.

Il est à noter qu'il y a eu des cas de maladie associés à la consommation de cet aliment. L'infection par le virus de l'hépatite A se manifeste habituellement par de la fièvre, un malaise général, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et un inconfort abdominal. L'infection peut aussi causer une jaunisse (peau jaune et blanc des yeux jaune), une urine foncée (couleur brun) et des selles pâles. Les symptômes peuvent apparaitre jusqu'à 50 jours (7 semaines) suivant la consommation d'aliments contaminés.

Si vous avez consommé le produit visé par le rappel dans les 14 derniers jours et que vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite A, il est recommandé de consulter votre professionnel de la santé pour évaluer la pertinence d'une vaccination préventive. Si vous avez des questions quant à votre état de santé ou sur la nécessité de consulter, vous pouvez appeler Info-santé au 811.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation.

www.mapaq.gouv.qc.ca

