Avis aux médias - Santé Canada va rendre compte des résultats de la consultation publique sur la réglementation du cannabis

OTTAWA, le 18 mars 2018 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, et Bill Blair, secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du Canada et de la ministre de la Santé, tiendront un point presse dans le foyer de la Chambre des communes après la période des questions, vers 15 h 15 (HAE).

Des fonctionnaires de Santé Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias à 13 h 30 (HAE).

Date

19 mars 2018

Heure

Séance d'information technique pour les médias

: 13 h 30 (HAE)

Point de presse : 15 h 15 (HAE)

Lieu

La séance d'information technique à l'intention des médias se déroulera par téléconférence seulement

Numéro sans frais : 1-866-206-0153

Code : 1426794#

Point de presse

Foyer - Chambre des communes

Édifices du Parlement

Ottawa, Ontario

SOURCE Santé Canada