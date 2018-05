Avis aux médias - L'opposition officielle au Forum sur les meilleures pratiques

QUÉBEC, le 13 mai 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le porte‑parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux, Dave Turcotte, ainsi que la porte-parole en matière de santé, d'accessibilité aux soins et de soutien à domicile, Diane Lamarre, se rendront au Forum sur les meilleures pratiques : usagers, CHSLD et soutien à domicile se tenant les 14 et 15 mai 2018, à Québec.

AIDE-MÉMOIRE

DATES ET HEURES : Le lundi 14 mai 2018, de 8 h 30 à 17 h

Le mardi 15 mai 2018, de 8 h 30 à 12 h



LIEU : Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec G1A 1B4

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois