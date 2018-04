Avis aux médias - Impasse dans les négociations locales au CISSS de Chaudière-Appalaches - Près de 1 100 professionnelles en soins adoptent un plan d'action lors d'une assemblée extraordinaire

LÉVIS, QC, le 1er avril 2018 /CNW Telbec/ - Afin de faire le point sur l'impasse dans laquelle se trouvent leurs négociations locales et de faire connaître les détails du plan d'action adopté lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 27 mars dernier, les représentantes de la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches s'adresseront aux médias et seront ensuite disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse



Qui : Laurier Ouellet, président, FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches

Carole Mercier, vice-présidente axe nord, FIQ-Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches



Date et heure : Lundi 2 avril 2018, 10 h



Lieu : Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

1260, rue du Blizzard

Québec (Québec) G2K 0J1

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ et la FIQ | Secteur privé représentent 75 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois. Dans Chaudière-Appalaches, l'organisation compte plus de 3 400 membres.

