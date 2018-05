Avis aux médias - Des ministres fédéraux feront le point sur la migration irrégulière

MONTRÉAL, le 6 mai 2018 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports se présenteront devant les médias pour faire le point sur la migration irrégulière.



Date : lundi le 7 mai 2018

Heure : 9h 00 (heure locale)

Endroit :

Salle des comptoirs

Édifice Dominique Ducharme

400, Place d'Youville

Montréal (Québec)

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada