Avis aux médias - Anciens Combattants Canada annoncera l'accès élargi aux services de santé mentale à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 5 août 2018 /CNW Telbec/ - Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, procéderont à une annonce concernant le nouveau point de service satellite du réseau de cliniques pour les traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) d'Anciens Combattants Canada à Longueuil, au Québec.

Lieu : Point de service satellite pour les traumatismes liés au stress opérationnel de

la Rive-Sud de Montréal

1225, rue Saint-Charles Ouest, suite 170

Longueuil (Québec)



Date : Le lundi 6 août 2018



Heure : 10 h 30 (HAE)

