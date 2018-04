Avis - Deux lots de Primidone (médicament antiépileptique) ont été rappelés par AA Pharma en raison de taux élevés de plomb susceptibles de poser de graves risques pour la santé

OTTAWA, le 6 avril 2018 /CNW/ -

Enjeu

Santé Canada avise les Canadiens que l'entreprise AA Pharma Inc. procède au rappel volontaire de deux lots de comprimés de Primidone, car ils contiennent des taux élevés de plomb. L'entreprise a précisé que seuls les lots indiqués ci-dessous sont touchés par ce problème.

La primidone est un médicament antiépileptique sur ordonnance utilisé pour maîtriser les convulsions. Le plomb est un métal lourd qui peut poser de graves risques pour la santé lorsqu'il est ingéré en trop grande quantité, particulièrement par les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent.

Personnes visées

Consommateurs qui ont acheté ou utilisé le produit en question

Produit touché

Produit Concentration DIN Format Numéro de lot Date de péremption Primidone 125 mg 00399310 100 comprimés MT4040 Mai 2021 Primidone 250 mg 00396761 100 comprimés MM3274 Octobre 2020

Mesures à prendre par les consommateurs

Rapportez le produit à votre pharmacie pour le faire remplacer au plus tôt si votre produit provient des lots concernés.

N'arrêtez pas de prendre la primidone sans en parler d'abord à votre médecin. L'arrêt brutal de la primidone peut poser de graves problèmes, notamment des crises d'épilepsie qui pourraient ne pas s'arrêter.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez pris des comprimés provenant des lots visés par le rappel et êtes inquiet pour votre santé.

Si vous avez des questions sur ce rappel, communiquez avec AA Pharma Inc. par l'intermédiaire de Stericycle, en composant le 1-888-228-5053 ou par courriel en écrivant à AAPharma7068@stericycle.com.

Signalez tout effet indésirable d'un produit de santé en communiquant avec Santé Canada par téléphone (1-866-234-2345) ou en ligne, par la poste ou par télécopieur.

par téléphone (1-866-234-2345) ou en ligne, par la poste ou par télécopieur. Signalez toute plainte concernant un produit de santé en téléphonant à Santé Canada (1-800-267-9675) ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

Renseignements supplémentaires pour les pharmacies :

L'entreprise a demandé aux pharmacies de détail et d'hôpital qui ont distribué ces produits de communiquer avec les personnes qui en ont reçu et de récupérer les unités provenant des lots touchés afin de les retourner. L'entreprise a aussi envoyé un avis aux grossistes et aux distributeurs pour les informer du rappel et des mesures à prendre.

Pour de plus amples renseignements sur le rappel, le personnel des pharmacies peut communiquer avec AA Pharma Inc. par l'intermédiaire de Stericycle, en téléphonant au 1-888-228-5053.

Mesures prises par Santé Canada

Santé Canada surveille la situation relative à ce rappel. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures appropriées et en informera les Canadiens.

Contexte

Le plomb, s'il est consommé en quantité excessive, pose de sérieux risques pour la santé, car il peut s'accumuler dans les organes vitaux de l'organisme. Les effets toxiques comprennent la fausse couche et autres effets sur la reproduction, des lésions rénales et au cerveau, des douleurs abdominales, de l'anémie, la perte d'appétit, la constipation, la fatigue, l'insomnie, l'irritabilité, les maux de tête, des changements de la tension artérielle, la faiblesse, des problèmes de concentration, une perte de poids et des étourdissements. Les enfants et les femmes enceintes ou qui allaitent sont les plus susceptibles à ces effets toxiques.

Also available in English

SOURCE Santé Canada