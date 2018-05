Auswärtiges Amt warnt Unternehmen vor falschen Spendensammlern

BERLIN (Dow Jones)--Das Auswärtige Amt warnt Unternehmen vor Betrugsversuchen im Namen des Ministeriums. Seit Wochen schon würden Unbekannte bei deutschen Unternehmen anrufen oder per Mail Kontakt aufnehmen und behaupten, es gebe eine Entführung deutscher Staatsangehöriger im Ausland, etwa in Mali, erklärte Aussenamtssprecherin Maria Adebahr am Dienstag in Berlin. Weiterhin werde behauptet, das Auswärtige Amt sammele Spenden bei der deutschen Wirtschaft ein, um die Entführten freikaufen zu können - was aber keineswegs der Fall sei.

In einem wiederkehrenden Muster erfolge zunächst ein Anruf, danach folge eine E-Mail, in der um ein vertrauliches Gespräch gebeten werden, sagte Adebahr. Die Mails würden den Eindruck erwecken, entweder von Staatsminister Niels Annen oder vom persönlichen Assistenten des Staatssekretärs Andreas Michaelis zu kommen. Beides seien Stellen, die im Auswärtigen Amt für das Krisenzentrum und die Krisenreaktionen zuständig seien. Damit werde womöglich ein besonderer Handlungsdruck bei den Unternehmen erzeugt. Das Auswärtige Amt suche aber niemals den Kontakt zu privaten Unternehmen, um Geld für Entführungsfälle einzuwerben, betonte Adebahr.

Das Bundeskriminalamt hatte bereits Ende April vor dieser Masche gewarnt, wie Adebahr erklärte. Betroffenen Unternehmen werde geraten, bei der Polizei Anzeige wegen Betruges zu erstatten.

May 15, 2018 09:25 ET (13:25 GMT)