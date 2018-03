Auch GlaxoSmithKline nicht mehr an Pfizers rezeptfreien Arzneien interessiert

NEW YORK (awp international) - Der US-Pharmakonzern Pfizer gerät beim Verkauf seines Geschäfts mit rezeptfreien Medikamente immer stärker unter Druck. Die Amerikaner verloren nun einen weiteren Interessenten. Nur wenige Tage, nachdem der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser sich aus den Bietergesprächen zurückgezogen hatte, winkte nun auch der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) ab. Der Konzern sei nicht mehr im Bieterprozess, teilte das Unternehmen am Freitag in London mit./tav/stw