Attraction et intégration des personnes immigrantes - Québec accorde plus de 67 000 $ à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 2 août 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'attirer et d'assurer l'établissement durable de personnes immigrantes dans l'archipel madelinot, le gouvernement du Québec accorde un soutien financier à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine de 67 100 $ pour l'année 2018-2019. Cette subvention permet de soutenir un projet qui a pour objectif de favoriser la concertation des acteurs socioéconomiques du milieu afin qu'ils conjuguent leurs efforts pour l'attraction et la rétention des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité dans la communauté et ainsi contribuer à assurer l'occupation et la vitalité des territoires.

Le soutien financier annoncé par le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, au nom du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. David Heurtel, fait notamment suite aux engagements pris par le gouvernement du Québec dans le cadre du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. De plus, il s'inscrit dans les mesures du Plan économique du Québec 2018-2019 dans lequel un investissement de plus de 200 M$ a été annoncé pour l'intégration et la francisation des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité.

À la suite d'un appel de projets du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI), cinquante organisations municipales et régionales et organismes à but non lucratif, qui ont présenté des projets de concertation, se partageront près de 4,8 M$ pour initier des actions et des initiatives innovantes dans le but d'attirer et de retenir dans leur région des personnes immigrantes et celles issues de la diversité.

Devant la croissance économique la plus forte des 15 dernières années et un faible taux de chômage historique, et considérant que plus de 1,3 million d'emplois seront à pourvoir d'ici 10 ans, l'immigration est l'une des solutions pour assurer le développement économique de nos régions et soutenir la croissance des entreprises.

Citations

« Le soutien accordé à la Communauté maritime des Îles est le coup de pouce nécessaire pour permettre aux acteurs socioéconomiques madelinots de se concerter et de développer des actions novatrices pour attirer et accueillir les personnes immigrantes. L'immigration est une solution pour renverser la tendance démographique à la baisse de notre territoire et répondre à nos importants besoins de main-d'œuvre. Je suis convaincu que les actions visées par ce financement vont générer des retombées très positives pour l'archipel. »

Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine

« Cet investissement important vise à soutenir la concertation des élus municipaux, des organismes d'intégration et des autres partenaires du milieu. Dans un contexte où le Québec fait face à un important besoin de main-d'œuvre, la concertation des partenaires permettra d'attirer et de favoriser la rétention en région des personnes immigrantes et de celles issues de la diversité. En s'appuyant sur l'apport de l'immigration et de la diversité, nos partenaires contribuent à bâtir le Québec de demain, une société prospère, plus ouverte et inclusive. »

David Heurtel, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et député de Viau

« La Communauté maritime des Îles-de-la-Madeline s'est donné pour mission de développer une stratégie d'accueil et d'intégration afin de profiter des avantages de la diversité et de répondre aux besoins de main-d'œuvre de la région. En réalisant ce projet innovant avec les partenaires du milieu, nous mettrons en place des actions visant à rendre plus attrayante notre région pour les personnes immigrantes et ainsi faciliter la croissance et le développement économique dans la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. »

Jonathan Lapierre, président, Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

Liens connexes

Programme Mobilisation-Diversité : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_MobilisationDiversite.pdf

Répertoire des organismes partenaires du MIDI : services.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/services-offerts.php

SOURCE Cabinet du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion