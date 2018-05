Astrazeneca verzeichnet Gewinneinbruch im 1. Quartal

Von Carlo Martuscelli und Dimitrios Kontos

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat im ersten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz sank in den drei Monaten auf 5,18 Milliarden von 5,41 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Während der britische Pharmakonzern in China Zuwächse verzeichnete, belasteten rückläufige Erlöse des Blockbuster-Mittels Crestor zur Behandlung von erhöhten Blutfettwerten in Europa und Japan. Die Produktumsätze stiegen insgesamt leicht um 3 Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar.

Der Gewinn brach auf 340 Millionen von 537 Millionen Dollar ein, was Astrazeneca auf Investitionen und Verkäufe zurückführte. Der operative Ergebnis (core), bei dem Einmaleffekte und Wertberichtigungen ausgeklammert werden, sank auf 896 Millionen von 1,67 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 993,5 Millionen Dollar etwas mehr erwartet.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Astrazeneca plc. Demnach sollen die Produktumsätze um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz wachsen. Den Gewinn je Aktie (core) sieht der Konzern unverändert zwischen 3,30 und 3,50 Dollar.

