Aryzta erleidet Gewinnhalbierung im H1 - Aktien sehr volatil

Der Backwarenkonzern, der sowohl operativ wie auch finanziell unter Druck steht, hatte bereits Ende Januar gewarnt, dass sich die Geschäfte im zweiten Quartal verschlechtert hätten.

Der Umsatz nahm in der Berichtsperiode um 6,3% auf 1,79 Mrd EUR ab, wie das irisch-schweizerische Unternehmen am Montag mitteilte. Organisch resultierte ein Rückgang von 2,2% (Q1 -2,6%), wobei einem Volumenrückgang von 3,8% ein positiver Preis-/Mix-Effekt von 1,6% gegenüberstand. Die Wechselkursveränderungen wirkten sich derweil mit -4,1% aus. Ohne die unterdessen verkaufte Cloverhill hätte organisch immerhin ein Wachstum von 1,3% resultiert.

Der operative Gewinn auf Stufe EBITA verringerte sich derweil um 41% auf 93,3 Mio EUR, womit die entsprechende Marge auf 5,2 (8,3%) sank. Auf Stufe Reinergebnis ergab sich beim Gewinn pro Aktie (EPS) ein Minus von 54% auf 50,9 Mio EUR bzw. 57,1 Euro-Cent pro Aktie.

ZAHLEN IM RAHMEN DER ERWARTUNGEN

Die Zahlen waren keine allzu grosse Überraschung, nachdem das Unternehmen Ende Januar eine massive Gewinnwarnung für das Gesamtjahr 2017/18 ausgesprochen hatte. Entsprechend wurden nun die Prognosen von Analysten (AWP-Konsens) in etwa getroffen. Diese hatten für den Umsatz 1,78 Mrd EUR und für den EBITA 88,9 Mio EUR prognostiziert.

Was die Regionen betrifft, war vor allem in Nordamerika (Umsatzanteil 44%) ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Der Umsatz sank dort organisch um 7,5% (auf 786,4 Mio) und die Marge um 300 Basispunkte auf 9,0%, wobei vor allem die Probleme der unterdessen verkauften Cloverhill-Fabriken für den Rückgang verantwortlich waren. Cloverhill wurde bekanntlich von Kunden verklagt wegen Lieferschwierigkeiten. Ohne dieses Geschäft wäre Nordamerika lediglich um 0,4% geschrumpft.

In Europa konnte Aryzta (Anteil 49%) den Umsatz um 0,7% auf 868 Mio EUR steigern. Organisch legte der Konzern auf dem alten Kontinent um +1,7% zu. Während der Preis-/Mixeffekt positiv war, waren die Volumen rückläufig (-1,0%) vor allem wegen verlorener Verträge in der Schweiz (Coop) und Deutschland. Im Rest der Welt, dessen Umsatzanteil lediglich gut 7% ausmacht, stieg der Umsatz organisch zwar um 91%, wegen der Wechselkurse war das Plus in Euro allerdings nur 2,2%.

MASSNAHMEN ZU VERBESSERUNG DES EBIT

Mit Blick auf die weitere Zukunft sagt CEO Kevin Toland in der Mitteilung: "Wir führen derzeit diverse Massnahmen zur Verbesserung des EBITDA ein. Dabei stecken wir in einem mehrjährigen Turnaround Programm." Unter dem neuen Führungsteam lege man den Fokus nun auf die B2B-Kernkunden im Bereich Bäckereiwaren, die Verbesserung der operativen Effizienz und die Entschuldung der Bilanz."

Die Verschuldung bleibt derweil hoch. Per Ende des Halbjahres lag die Nettoverschuldung im Vergleich zum EBITDA bei 4,21x, dies nach 4,15x per Ende Juli 2017. Die Refinanzierung sei abgeschlossen, der 2018-Hybridbond werde zum ersten Termin nicht zurückgerufen, heisst es dazu.

Auf Kurs sei man dagegen in Bezug auf die geplanten Verkäufe, die insgesamt Einnahmen von über 450 Mio EUR bringen sollten. Ein Verkauf von Signature Food sei im März vereinbart worden. Für die jüngst verkaufte Cloverhill würden derweil rund 200 Mio EUR an Restrukturierungskosten verbucht.

ARYZTA-AKTIEN ZEIGEN SICH SEHR VOLATIL

Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta zeigen sich am Montag in der Startphase volatil und sind nach einer positiven Eröffnung klar ins Minus gedreht. Um 09.25 Uhr verzeichnen Aryzta ein Minus von 3,1% und notieren bei 23,15 CHF, allerdings hatten die Titel noch um 3,7% im Plus eröffnet. Der Gesamtmarkt (SPI) steht 0,44% höher. Die Valoren stehen allerdings weiterhin oben auf der Verliererliste der im Swiss Leaders Index (SLI) berücksichtigten Unternehmen. Alleine seit Jahresbeginn errechnete sich bis vergangenen Freitag ein Minus von gegen 40%, trotz der Avancen der Vorwoche.

Die Zürcher Kantonalbank bezeichnet die bereinigten Zahlen in einer Einschätzung als "okay". Die effektiven Zahlen lägen allerdings einmal mehr unter den Erwartungen. Die Geschäftsentwicklung in Nordamerika sei nur dank der Bereinigung besser als erwartet und Europa sei trotz einer besseren organischen Umsatzentwicklung schlechter als gedacht. Die Bank erhofft sich weitere Aufschlüsse über die Entwicklung von einer Telefonkonferenz. Auch Baader Helvea verweist auf die zahlreichen Bereinigungen des Halbjahresergebnisses. Der Zahlenkranz bewege sich in etwa dort, wo dies nach der Gewinnwarnung vom Januar erwartet werden konnte. Das Institut befürchtet aber, dass die angekündigten Restrukturierungsmassnahmen mit hohen Kosten verbunden sind. Davor warnt auch die Bank Vontobel. Die Kosten dürften auch künftig ein Thema bleiben, heisst es dort. Weniger das Halbjahresergebnis als vielmehr die Tatsache, dass der Backwarenhersteller die Refinanzierung abschliessen konnte und keine Kapitalerhöhung durchführen muss, liess Beobachter mehrheitlich eine positive Kursreaktion erwarten. Die UBS geht laut einem Kommentar indes davon aus, dass der Aktienkurs auch in naher Zukunft volatil bleiben wird.

