Areva und Siemens legen Streit um finnischem Reaktor bei

FRANKFURT (Dow Jones)--Areva und Siemens haben mit dem finnischen AKW-Betreiber Teollisuuden Voima (TVO) einen langjährigen Rechtsstreit um Verzögerungen und Kostensteigerungen beim Bau des Atomkraftwerks Olkiluoto 3 an der Westküste Finnlands beigelegt. Im Rahmen eines Vergleichs wird der französische Konzern Areva pauschal 450 Millionen Euro an TVO zahlen. Alle anhängigen Klagen werden zurückgezogen, wenn der Vergleich wirksam wird, heisst es in einer Mitteilung von TVO vom Sonntag.

Darüber hinaus wurden mehrere Massnahmen festgelegt, um den erfolgreichen Abschluss des Projektes sicherzustellen. Der dritte Reaktorblock soll 2019 fertiggestellt werden, ein ganzes Jahrzehnt später als geplant. Beide Seiten hatten sich vor einem internationalen Schiedsgericht mit milliardenschweren Klagen überzogen. Sie seien jetzt vom Tisch, sagte ein Siemens-Sprecher. Er wollte sich nicht dazu äussern, ob und in welchem Ausmass der DAX-Konzern auf Ansprüche gegen TVO verzichtet habe.

Der Anteil von Siemens an dem Projekt beschränkte sich auf den nicht-nuklearen Teil des Kraftwerks und ist fertiggestellt.

