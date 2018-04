Arbeit der AfD-Fraktion im Bund bekommt 27 Prozent Zustimmung

BERLIN (Dow Jones)--Für die AfD gibt es bei den nächsten Wahlen im Vergleich zur Bundestagswahl offenbar noch Luft nach oben. Jedenfalls zeigten sich in einer am Montag veröffentlichten repräsentativen Civey-Umfrage für Focus Online 27,3 Prozent der Befragten "zufrieden" mit der Arbeit der AfD im Bundestag. Bei der Bundestagswahl hatte die Partei 12,6 Prozent geholt. Immerhin 58,9 Prozent der Befragten gaben an, "eher unzufrieden" oder "sehr unzufrieden" mit der Arbeit der Partei zu sein. 13,8 Prozent zeigten sich "unentschieden".

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge vom 26. bis 30. April die Antworten von 5.082 repräsentativ ausgewählten Bürgern ausgewertet.

April 30, 2018 10:31 ET (14:31 GMT)