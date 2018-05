Appui du gouvernement du Québec à l'acquisition d'une grue-portique au port de Cap-aux-Meules

CAP‑AUX‑MEULES, QC, le 12 mai 2018 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce son intention d'accorder une aide financière maximale de 3 M$ pour soutenir l'acquisition d'une grue-portique au port de Cap‑aux‑Meules. Celle-ci sera une propriété collective opérée par le Regroupement des usagers du port de Cap-aux-Meules.

Elle permettra notamment la mise en cale sèche de bateaux de pêche pour effectuer des travaux de réparation ou assurer leur remisage pendant l'hiver. Le Gouvernement du Québec travaillera avec les différentes parties prenantes afin de trouver une façon consensuelle d'opérationnaliser cette nouvelle grue-portique.

Afin d'opérer la grue-portique, il faudra toutefois que des travaux préalables majeurs soient réalisés par le gouvernement fédéral afin d'augmenter la capacité portante de la cale de halage et du quai appartenant à Transport Canada. Les coûts de ces différents travaux sont estimés à plus de 10 M$ et forment une condition nécessaire à la mise en œuvre du projet.

Citations :

« Cette nouvelle grue-portique est essentielle pour les entreprises de pêche dont les activités se réalisent en périphérie du port de Cap-aux-Meules. Cette annonce contribuera non seulement à mieux soutenir un secteur d'activité traditionnellement au cœur de l'économie des Îles-de-la-Madeleine, mais aussi à générer de nouveaux emplois en favorisant l'implantation et l'expansion d'entreprises. Les Madelinots voient, une fois de plus, que nous comprenons leur réalité et que nous serons toujours présents pour soutenir leurs projets porteurs et mobilisateurs. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Les Îles-de-la-Madeleine étant un archipel au cœur du golfe du Saint-Laurent, il va sans dire que les activités liées au milieu maritime constituent la base de notre économie. Avec l'annonce d'une nouvelle grue-portique ayant une très grande capacité, le Gouvernement du Québec vient concrétiser de nombreux projets liés aux pêches, mais aussi à toute l'industrie qui y est complémentaire. Nous pourrons ainsi répondre localement aux besoins exprimés par le milieu. »

Germain Chevarie, député des Îles‑de‑la‑Madeleine, adjoint parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux et adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles‑de‑la‑Madeleine

Faits saillants :

Rappelons qu'en 2016, le gouvernement a posé un geste important et attendu visant à réduire les impacts économiques, sociaux et culturels de l'insularité : l'adoption officielle du décret concernant la reconnaissance du statut particulier lié au caractère insulaire des Îles-de-la-Madeleine. Chaque ministère et chaque organisme concernés sont maintenant appelés à mieux adapter leurs interventions à la réalité des Madelinots.

La Stratégie maritime du Québec vise une utilisation optimale et responsable du potentiel maritime québécois. Elle engendrera, d'ici 2030, des investissements de plusieurs milliards de dollars et soutiendra la création de 30 000 emplois directs dans toutes les régions du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre