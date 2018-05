Apple-Zulieferer Foxconn plant milliardenschweren Börsengang seiner Tochter

In China bahnt sich der grösste Börsengang des Landes seit drei Jahren an: Der Apple-Zulieferer Foxconn will beim IPO seiner Automatisierungs-Tochter Foxconn Industrial Internet 27,1 Milliarden Yuan und damit umgerechnet rund 3,6 Milliarden Euro einnehmen.

Dafür sollen 1,97 Millionen Papiere zum Preis von je 13,77 Yuan angeboten werden, wie aus einem bei der Börse in Shanghai eingereichten Prospekt hervorgeht. Damit würde das Unternehmen mit rund 43 Milliarden Dollar oder rund 36 Milliarden Euro bewertet - und damit mehr als beispielsweise das Online-Auktionshaus Ebay .

Foxconn Industrial Internet bietet Firmen Lösungen zur Automatisierung und Datenverarbeitung an, ein boomendes Geschäft, das auch unter dem Schlagwort "Industrie 4.0" bekannt ist. Der Mutterkonzern ist über die Holding Hon Hai Precision Industries in Taiwan an der Börse notiert. Foxconn will in neue Geschäftsbereiche vorstossen und sich unabhängiger vom iPhone-Hersteller Apple machen. Die Amerikaner stehen derzeit noch für mehr als die Hälfte der Umsätze des chinesischen Unternehmens. So will Foxconn die Einnahmen des Börsengangs in den Ausbau neuer Standbeine wie etwa den neuen Mobilfunkstandard 5G stecken.

Die chinesische Regierung versucht derzeit, mehr Börsengänge von Tech-Firmen an die heimische Börse auf dem chinesischen Festland anzulocken. Dass Foxconn Industrial Internet nun an der Börse in Shanghai notiert werden soll, wird das Beleg für den Erfolg dieser Bemühungen gesehen, mehr Investorengeld aus Übersee ins Inland zu holen./tav/nas/fba

SHANGHAI (awp international)