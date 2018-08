Apple-Börsenwert erreicht erstmals 1 Billion Dollar

(Ausführliche Fassung)

NEW YORK (awp international) - Die Begeisterung für die Aktie mit dem Apfel geht weiter: Am Donnerstag war Apple an der Börse erstmals eine Billion US-Dollar wert, als die Aktie auf 207,05 Dollar kletterte.

Bei 207,04 Dollar war die Schwelle von einer Billion erreicht. Dies entspricht etwa dem Börsenwert der 10 grössten Schweizer Konzerne im Börsenindex SMI zusammen.

Bereits am Vortag hatten die Aktien des iPhone-Herstellers nach überraschend starken Quartalszahlen kräftig zugelegt, die Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar aber noch verfehlt. An diesem Donnerstag folgten nun Anschlusskäufe. Immer mehr Anleger wollen auf den rollenden Apple-Zug aufspringen.

Zuletzt kostete die Apple-Aktie 206,70 Dollar und war mit plus 2,58 Prozent wie schon am Mittwoch auf dem ersten Platz im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial.

Es sind die starken iPhone-Geschäfte, die seit Jahren antreiben: Binnen zwei Jahren hat das Papier seinen Wert in etwa verdoppelt. Seit der Vorstellung des ersten iPhones Anfang 2007 hat sich der Kurs in etwa versechzehnfacht.

Vor allem das teure iPhone X ist aktuell eine Geldmaschine: Apple hatte im vergangenen Quartal den Gewinn um 32 Prozent auf gut 11,5 Milliarden Dollar gesteigert. Zahlreiche Analysten hatten daraufhin ihre Kursziele erhöht. Die meisten liegen damit nun um 10 bis 15 Prozent über dem aktuellen Kurs./ajx/he