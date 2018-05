Apple-Aktie legt nachbörslich nach Quartalszahlen zu

Apple hat seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsquartal vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 2,73 Dollar nach 2,10 USD je Aktie vor Jahresfrist. Experten hatten durchschnittlich 2,71 USD erwartet. Unter dem Strich bleib ein Gewinn von 13,8 Milliarden Dollar nach gut 11 Milliarden im Vorjahresquartal.

Der Umsatz belief sich auf 61,1 Milliarden Dollar, im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte das Unternehmen noch 52,90 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Damit wurden die Erwartungen der Analysten nicht getroffen, die im Vorfeld mit einem Umsatz von insgesamt 61,49 Milliarden USD gerechnet hatten.

iPhone-Verkäufe gestiegen

Der Konzern verkaufte 52,2 Millionen Telefone. Das waren drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor und in etwa so viele wie im Schnitt von Analysten erwartet. Zuletzt hatten einige Marktbeobachter schlechtere Zahlen befürchtet, nachdem einige Zulieferer schwache Prognosen abgegeben hatten.

Zudem kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm an und die Anhebung der Dividende von 0,63 auf 0,73 US-Dollar je Aktie an. Apple wird über einen Aktienrückkauf weitere 100 Milliarden Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Der iPhone-Konzern kündigte den bereits erwarteten Schritt am Dienstag im Nachgang der US-Steuerreform an. Bisher addierten sich Apples Ausschüttungen an Aktionäre über Rückkäufe und Dividenden auf 300 Millionen Dollar.

Die Apple-Aktie legt nachbörslich zeitweise mehr als vier Prozent zu.



Redaktion finanzen.ch