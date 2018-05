Annonce des tout premiers lauréats du Prix pour service exemplaire en sécurité civile

OTTAWA, le 24 mai 2018 /CNW/ - Lorsqu'une catastrophe se produit et que des situations d'urgence surviennent, les Canadiennes et Canadiens comptent sur les professionnels et les bénévoles du domaine de la gestion des urgences pour assurer la sécurité de leurs concitoyens.

Aujourd'hui, Sécurité publique Canada a organisé la cérémonie inaugurale de remise des prix pour reconnaître des services et réalisations exceptionnelles en matière de gestion des urgences. Le prestigieux Prix pour service exemplaire en sécurité civile (PSESC), décerné par un partenariat entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et le gouvernement fédéral, est remis aux personnes ou aux groupes de personnes qui se sont distingués par leurs actions et leurs contributions exemplaires dans l'avancement de la gestion des urgences.

Les lauréats de cette année proviennent de l'ensemble des provinces et territoires et représentent divers métiers de la collectivité de la gestion des urgences : des professionnels et des bénévoles de la gestion des urgences à l'échelle de tous les ordres du gouvernement aux dirigeants des communautés autochtones, des organisations non gouvernementales, des jeunes, des universitaires et des associations. À titre d'exemples de contributions reconnues, mentionnons l'amélioration des communications et des interventions en cas d'urgence, l'accroissement de la résilience des collectivités, la prestation de formation en matière de recherche et de sauvetage et bien plus encore.

Citations

« Partout au Canada, de nombreuses personnes et de nombreux groupes travaillent fort pour assurer notre sécurité et passent inaperçus. Les lauréats reconnus aujourd'hui sont parvenus non seulement à l'excellence dans leur domaine, mais ils ont aussi aidé à assurer notre sécurité et notre résilience. Je remercie les provinces et les territoires pour leur collaboration afin de reconnaître pour la première fois à l'échelle pancanadienne ces leaders et je me réjouis à l'idée de travailler avec eux afin de décerner annuellement ce prestigieux honneur aux personnes qui le méritent, partout au Canada ».

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Une catastrophe peut survenir à n'importe quel moment et nous avons constaté que l'impensable pouvait se produire. Pendant ces périodes de crise, les Canadiens partout au pays unissent leurs forces pour se soutenir mutuellement. Ces prix rendent hommage au grand nombre de Canadiennes et Canadiens et de communautés remarquables qui travaillent sans relâche afin d'assurer notre sécurité à tous, qui interviennent en cas de situation d'urgence et qui nous aident à nous remettre de ces événements traumatisants. Au nom de toutes les provinces et de tous les territoires, merci. »

- L'honorable Shaye Anderson, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de l'Agence de gestion des urgences de l'Alberta

Les faits en bref

L'élaboration et le lancement de ce programme de reconnaissance ont été le résultat d'un partenariat conjoint entre les gouvernements provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral, comme convenu en mai 2017 par leurs ministres respectifs responsables de la gestion des urgences.

Le PSESC porte sur cinq catégories :

Communautés résilientes;



Jeunes;



Volontaires en recherche et sauvetage;



Employés en recherche et sauvetage;



Contribution remarquable à la gestion des urgences.

Les lauréats du prix ont reçu un médaillon qui comprend un emblème créé par l'Autorité héraldique du Canada . L'emblème a été conçu de manière à être pertinent dans toutes les disciplines, tous les ordres de gouvernement, tous les aléas et toutes les régions. Le symbolisme comprend : la protection et la sécurité, les aléas et la résilience, et le Canada . L'emblème sera inclus dans le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada .

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada