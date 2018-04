Anleger und Aktionärsschützer sorgen sich vor mageren Jahren bei Daimler

Als Grund benannten sie in ihren Wortmeldungen rechtliche Risiken und die hohen Investitionen, die die Schwaben in den kommenden Jahren für Elektroautos und autonomes Fahren stemmen müssen. "Am Kapitalmarkt geht die Sorge um, dass es eigentlich nicht mehr besser werden kann und nach den fetten auch wieder magere Jahre kommen", mahnte Ingo Speich, Portfoliomanager bei Union Investment. Der Strom aus Schadenersatzforderungen und Strafzahlungen reisse nicht ab, legte er nach.

Im Dieselskandal ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Manipulationen, Fuhrunternehmer verlangen Entschädigung für zu hohe Preise aus der Zeit des Lkw-Kartells, dem die Stuttgarter angehört haben. Ausserdem wirft die Beteiligung an Abgastests mit Affen ein schlechtes Licht auf den Autobauer. "Man fragt sich, was kommt eigentlich als Nächstes?", sagte der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler. Deshalb liege ein "Schatten" auf dem Daimler-Aktienkurs - trotz des Rekordergebnisses aus dem vergangenen Jahr und der höchsten Dividende der Firmengeschichte in Höhe von 3,65 Euro je Anteilsschein. "Ich kann nur an Daimler appellieren: Machen Sie es anders, machen Sie es besser als Volkswagen", appelliert Tüngler an den Vorstand.

Der Aktienkurs der Schwaben hat sich vergangenes Jahr seitwärts entwickelt und pendelt um die Marke von 70 Euro, während sich der DAX um 10 Prozent verbesserte. Am Donnerstagmittag gewinnt der Kurs 1,4 Prozent auf 69,08 Euro.

Winfried Mathes von Deka Investments fragte die versammelte Führungsriege, ob die für die Risiken gebildeten Rückstellungen von 14 Milliarden Euro ausreichend seien. "Man hat das Gefühl, die ganze Welt hat Daimler am Wickel: das US-Justizministerium, die US-Umweltbehörde, die US-Börsenaufsicht, die Bafin und das Kraftfahrt-Bundesamt", sagte Mathes. Die Daimler-Aktionäre wollten aber keine Manipulationen. Der Deka-Vertreter zeigte sich ausserdem beunruhigt, ob der Hersteller wegen der Abkehr der Käufer von Dieselmodellen die CO2-Vorgaben der EU ab 2021 erfüllen kann. Selbstzünder verbrauchen weniger Kraftstoff als Benziner und blasen deshalb weniger Abgase in die Luft.

DJG/chg/cbr

BERLIN (Dow Jones)