Analysten optimistisch: Erwartet Apple-Anleger eine verdoppelte Dividende?

Nachdem sich Apple-Investoren bereits seit rund sechs Jahren an jährlich steigenden Dividenden erfreuen können, kündigte der Tech-Gigant kürzlich an, sein Dividendenprogramm dank der Erlöse aus der US-Steuerreform nochmals signifikant erhöhen zu wollen. Analysten von Longbow Research sind sogar der Meinung, Apple könnte seine Dividende verdoppeln.

Seit sechs Jahren erhöht Apple seine Dividende

Bald ist es wieder soweit: Einmal im Jahr passt der Tech-Gigant Apple sein Kapitalrückzahlungsprogramm an und kündigt dabei meist auch eine Dividendenerhöhung an. Dieser Schritt erfolgt in der Regel im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals und damit meist Ende April oder Anfang Mai.

Investoren können sich also höchstwahrscheinlich bereits in naher Zukunft über eine Dividendenerhöhung freuen - zumal der Konzern aus Cupertino bereits vor einiger Zeit ankündigte, die Erlöse aus der US-Steuerreform nutzen zu wollen, um das Dividendenprogramm signifikant zu erhöhen.

Im Jahr 2012 schüttete Apple erstmals seit 1995 wieder eine Dividende aus, die seitdem jährlich um durchschnittlich 10,6 Prozent gestiegen ist. Zuvor war die Dividendenzahlung aufgrund weniger gut laufender Geschäfte zunächst eingestellt worden. Inzwischen zahlt der Tech-Konzern durchschnittlich etwa 3,3 Milliarden US-Dollar Dividende pro Quartal an seine Aktionäre aus.

"Apple sollte seine Dividende verdoppeln"

Auch das Marktforschungsinstitut Longbow Research ist der Meinung, Apple sollte seine Dividende an die Aktionäre deutlich erhöhen. Sie gehen sogar so weit zu sagen, der Tech-Riese könnte seine Dividende verdoppeln. Auch dann sei die Ausschüttungsquote noch immer im Einklang mit grossen Tech-Konkurrenten. Apple gebe derzeit nur rund 26 Prozent seines freien Cashflows aus - der Durchschnitt bei anderen grossen Tech-Konzernen liege derweil bei etwa 43 Prozent, so Shawn Harrison, Analyst bei Longbow Research. Demnach müsste Apple erhebliche Kapazitäten für weitere Steigerungen haben. Würde der Konzern unter Tim Cook seine Dividende verdoppeln, hätte das Unternehmen immer noch mehr als 40 Milliarden Dollar pro Jahr für eventuelle Aktienrückkäufe zur Verfügung, berechnen die US-Analysten.

"Wir sehen, dass Apple sein Kapitalrendite-Programm aufgrund der US-Steuerreform und des Versprechens, seine Netto-Cash-Position im Laufe der Zeit auf Null zu reduzieren, deutlich erhöht hat", schrieb Harrison vergangenen Freitag in einer Mitteilung an die Kunden. "Apple sollte seine Dividende verdoppeln, um seine Ausschüttungsquote an die von grossen Technologieunternehmen anzupassen", so der Analyst weiter.

Inwieweit der Tech-Gigant seine Dividende tatsächlich erhöhen wird, bleibt vorerst allerdings noch abzuwarten - die Ergebnisse für das zweite Quartal dieses Jahres werden laut Apple am 1. Mai bekanntgegeben.

Redaktion finanzen.ch