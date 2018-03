Analyst: Diese Aktie ist die Nr. 1 unter den Tech-Werten

Technologiewerte boomen seit geraumer Zeit, doch nicht in allen steckt Erfolgspotenzial. Der Finanzmarkt-Analyst Nigam Arora verrät, welche Tech-Aktien ein vielversprechendes Investment darstellen.

Verstecktes Potenzial

Der Technologiesektor stellt inzwischen einen der beliebtesten Bereiche für Anleger dar. Insbesondere seit Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump boomen die Technologiewerte und übertreffen dabei sogar teilweise andere Sektoren. Die grösste Auswirkung auf die Leistung der Technologiebranche dürfte die US-Steuerreform gehabt haben. Ein neues Gesetz sorgte dafür, dass der Steuersatz für die Rückführung von im Ausland lagernden Geldern von 35 auf 15 Prozent gesenkt wurde. Diese Änderung kam einigen grossen Unternehmen zugute, darunter auch Apple, Microsoft oder Alphabet.

Zudem gewinnen Trends wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz mehr und mehr an Bedeutung. Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen oder davon profitieren, können demnach deutliche Vorteile daraus ziehen.

Diese Aktien haben Potenzial

Nigam Arora von "Arora Reports" zufolge sei es daher naheliegend, dass Anleger ihre Tech-Aktien-Bestände erweitern wollen, berichtet "MarketWatch". Seit dem Einbruch des Aktienmarktes Ende Januar hätten sich die Kapitalzuflüsse der Aktien deutlich verändert, dies sei vor allem bei Tech-Werten erkennbar.

Laut Arora seien die Top-5-Aktien des Technologiesektors aktuell die FAANG-Aktien, also Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google. Aber auch AMD, Alibaba, Microsoft, NVIDIA und Tesla seien durchaus beliebt.

Arora bewertet das Potenzial dieser Tech-Aktien "MarketWatch" zufolge anhand der Idee, dass Aktien, die mehr Geldzuflüsse haben, auch stärker steigen dürften. In der Praxis sei dies allerdings nicht immer so einfach, daher unterteilt der Analyst die Geldflüsse in drei Kategorien: "smart money", "momentum crowd" sowie "short squeeze". Auf Basis dessen bewertet der Experte Netflix als beste und Amazon als zweitbeste nicht-risikobereinigte Tech-Aktie. Betrachtet man hingegen risikoadjustierte Papiere, landet Alibaba auf Rang 1 und Facebook auf Rang 2.

Welcher Tech-Wert ist die Nr. 1?

Einen allgemeingültigen Sieger will Arora indes nicht benennen, denn die Wahl sei abhängig von der Art des Investors sowie dem Ziel der Anlage. Aggressive Anleger, die einen kurzfristigen Handel anstreben, sollten sich nicht-risikobereinigter Aktien bedienen. Wachstumsorientierte Investoren hingegen sollten sich auf risikobereinigte Werte konzentrieren, wenn sie eine langfristige Position verfolgen. Zudem sei es aber auch äusserst relevant, dass Anleger ein gut diversifiziertes Portfolio haben und sich nicht nur der Tech-Werte bedienen.

Redaktion finanzen.ch