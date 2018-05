Alstom steigt aus Energie-Gemeinschaftsunternehmen mit GE aus

PARIS (awp international) - Der französische Elektrokonzern Alstom will nach dem milliardenschweren Verkauf der Energiesparte im Jahr 2015 an den US-Industriekonzern General Electric (GE) nun auch aus drei Energiegemeinschaftsunternehmen aussteigen. Die Umsetzung einer entsprechenden Option sei am Vortag unterzeichnet worden, teilte der Konzern am Donnerstag in Paris mit. Die Übergabe an GE solle im Oktober 2018 erfolgen. Alstom erhalte insgesamt knapp 2,6 Milliarden Euro. Die Gemeinschaftsunternehmen waren im Zuge der 10,3 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Energiegeschäfts von Alstom durch GE gebildet worden. Alstom konzentriert sich auf die Verkehrssparte./jha/tos