Alpiq verkauft laut Medienbericht Gebäudetechnik-Sparte nach Frankreich

Zürich (awp) - Der Stromkonzern Alpiq soll einen Käufer für seine Gebäudetechniksparte Intec sowie die deutsche Kraftanlagen-Gruppe gefunden haben. Die Bereiche gehen laut einem Bericht der "Sonntagszeitung" (SoZ) an den französischen Baukonzern Bouygues, wobei der Preis bei rund 750 Mio CHF liegen soll.

Alpiq werde damit schuldenfrei, hätte danach aber nur noch 1'300 statt der heutigen 8'500 Mitarbeiter, heisst es weiter. Bouygues auf der anderen Seite würde mit dem Deal auf einen Schlag zur Nummer eins in der Schweizer Gebäudetechnik. Laut den Informationen der Zeitung könnte der Deal bereits am Montag publik werden, wenn Alpiq seine Jahresergebnisse 2017 präsentiert.

Der Alpiq-Verwaltungsrat habe bereits am letzten Freitag grünes Licht für den Deal gegeben, schreibt die SoZ weiter. Der Vertrag solle am (heutigen) Sonntag unterschrieben werden, wobei Verzögerungen in letzter Minute nicht ganz ausgeschlossen werden könnten.

Die Alpiq-Medienstelle erklärte auf Anfrage von AWP, dass man als börsenkotiertes Unternehmen keine Details zu laufenden Prozessen bekannt geben könne. Es werde zu gegebenem Zeitpunkt im Rahmen der Ad-hoc-Publizitätspflicht informiert.

SEIT LÄNGEREM EIN THEMA

Bei Alqiq sind Teilverkäufe seit einiger Zeit ein Thema, weil das Unternehmen unter dem Preiszerfall am europäischen Grosshandelsmarkt leidet. Vor einem Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass im Laufe des Jahres 2018 bis zu 49% der drei Geschäftsfelder "Industrial Engineering", "Digital & Commerce" und "Building Technology & Design" für Investoren geöffnet werden sollen. Schon ein Jahr davor war die Öffnung des Wasserkraftportfolios im gleichen Umfang angekündigt worden.

Die Medienstelle erinnert nun auf Anfrage daran, dass im letzten August 2017 auch weitergehende Optionen nicht ausgeschlossen wurden. Sollten strategisch interessante Angebote für Teilbereiche von über 49% eingehen, würden diese selbstverständlich geprüft, habe es damals geheissen. Die drei Kriterien Preis, Transaktionssicherheit und vertragliche Konditionen müssten dabei kumulativ erfüllt werden.

