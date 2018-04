Aktien der Swiss Re deutlich im Minus - Softbank steigt nur mit maximal 10% ein

Zürich (awp) - Die Aktien der Swiss Re geben am Mittwoch deutlich nach. Denn der japanische Technologiekonzern Softbank wird sich mit maximal 10% am Rückversicherer beteiligen, falls eine Partnerschaft der beiden Unternehmen überhaupt zustande kommt. Im Februar war in Medienberichten noch von einem Drittel die Rede. Diese Neuigkeiten nehmen den Beteiligungsspekulationen den Wind aus den Segeln.

Swiss Re büssen bis 9.30 Uhr 1,9% auf 94,62 CHF ein und verzeichnen damit überdurchschnittlich hohe Abgaben. Der Gesamtmarkt (SMI) steht lediglich 0,30% tiefer.

Die Hauptnachricht des heutigen Investorentages sei die Aussage, dass es noch immer keine Übereinkunft mit Softbank bezüglich einer Beteiligung an Swiss Re gebe und dass eine solche aus heutiger Sicht wohl nicht die 10% Marke überschreiten werde, schreiben die Analysten von Baader Helvea. Damit würden sich die Japaner weniger stark engagieren als bislang angenommen.

Insgesamt hätte er mehr Klarheit bezüglich eines möglichen Softbank-Deal gewünscht, ergänzt Stefan Schürmann von der Bank Vontobel. Im weiteren habe Swiss Re Einblicke geliefert, wie das Unternehmen mit einer starken Bilanz und einem soliden Zyklusmanagement die aktuellen Marktbedingungen meistere, so der Vontobel-Analyst weiter. Die Gruppe scheine gut vorbereitet für die laufenden technischen Veränderungen, denn sie arbeite aktiv an ihren Plattformen und Projekten.

Gute Geschäftsmöglichkeiten werden gemäss der ZKB auch für die beiden Geschäftsbereiche Lebensrückversicherung und Life Capital gesehen.

sig/ra