Aktien Zürich von Geopolitik gedrückt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Mittwoch von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten belastet worden. Zwar sei der Krisenherd Syrien weit weg, doch positionierten sich Anleger erkennbar vorsichtiger, hiess es. US-Präsident Donald Trump hatte per Twitter Russland gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" würden. Die USA und Frankreich hatten Kriegsschiffe mit Marschflugkörpern in Schussweite von Syrien positioniert. Die USA liessen keine Zweifel aufkommen, dass der Nachweis eines Gasangriffs in Syrien durch das Regime von Bashar al-Assad Konsequenzen nach sich ziehen werde - auch für Russland und den Iran. Dazu gesellten sich unbestätigte Berichte, wonach die saudische Luftabwehr eine weitere Rakete über Riad abgefangen habe.

In diesem für Aktien negativen Umfeld verlor der SMI 0,5 Prozent auf 8.708 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,82 (zuvor: 43,72) Millionen Aktien. Zyklische und damit konjunkturabhängige Werte zählten zu den klaren Verlierern in der Schweiz. So büssten Lonza, Sika und Adecco zwischen 2,1 und 1,6 Prozent ein. Defensiven Werten wie Novartis erging es aber nur unwesentlich besser, die Titel des Pharmakonzerns verloren trotz einer Zulassung in den USA 1,1 Prozent. Im Tag der Generalversammlung sanken Julius Bär um 1,2 Prozent mit der negativen Gesamtmarktstimmung. Die Aktionäre hatte allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Am breiten Markt gaben die Titel des Schokoladenfabrikanten Barry Callebaut um 8,4 Prozent nach. Das Unternehmen hatte zwar den Absatz im ersten Geschäftshalbjahr in allen Regionen ausgeweitet und den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert, die UBS warnte jedoch vor fallenden Volumina in der zweiten Jahreshälfte. Sulzer stürzten mit 8,5 Prozent in ähnlicher Grössenordnung ab. Nachhaltig belastend wirkten erneut die Sanktionen gegen den Hauptaktionär Renova und deren Chairman, den russischen Oligarchen Viktor Vekselberg. Nun soll der Zugang zu den Unternehmenskonten in den USA beschränkt worden sein.

April 11, 2018 11:56 ET (15:56 GMT)