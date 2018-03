Aktien Schweiz mit leichten Abgaben vor dem Osterwochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem moderaten Minus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Vor dem langen Osterwochenende, gehandelt wird in der Schweiz erst wieder am Dienstag, hätten sich die Investoren mit Engagements zurückgehalten, so Marktteilnehmer. Es könne zu viel über die Feiertage passieren, vor allem was Entwicklungen im Weissen Haus angehe, hiess es weiter.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 8.741 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 51,02 (zuvor: 68,35) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten stand die Aktie von Swiss Re im Fokus, für die es um 2,2 Prozent auf 97,28 Franken aufwärts ging. Damit waren die Titel der Tagesgewinner im SMI. Marktteilnehmer verwiesen auf wieder aufgewärmte Spekulationen, wonach die japanische Softbank einen Einstieg plane. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass Softbank sich für 9,6 Milliarden Dollar an Swiss Re beteiligen wolle. Softbank wolle 100 bis 105 Franken je Swiss-Re-Aktie zahlen und einen Anteil von 25 Prozent an dem Rückversicherer erwerben. Schon im Februar hatte das Wall Street Journal über eine geplante Beteiligung der Japaner an Swiss Re berichtet.

Für die Richemont-Aktie ging es 1,2 Prozent nach oben. Nach Ansicht der Analysten von Goldman Sachs hat die Schmucksparte des Luxusgüterkonzerns ein grosses Potenzial, um von einem stärkeren Online-Verkauf zu profitieren. Bis zum Jahr 2025 dürfte der Umsatzanteil des Online-Handels nach Ansicht der Analysten bei 10 Prozent liegen. Der Anteil der Mitbewerber liege bei durchschnittlich 15 Prozent.

