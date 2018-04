Aktien Schweiz Vorbörse: Tiefere Eröffnung erwartet - Handelssorgen belasten

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte das Auf-und-Ab der vergangenen Tage in eine nächste Runde gehen. Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag von guten US-Vorgaben beflügelt um mehr als 2% dazugewonnen hatte und über die Marke von 8'700 Punkte geklettert war, zeichnet sich für den Freitag eine schwächere Eröffnung ab. Nach wie vor beschäftigt die Anleger der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich eher zuspitzt als wie erhofft entspannt.

US-Präsident Donald Trump hat seine Handelsbeauftragten nämlich dazu angewiesen, zusätzliche Strafzölle in Höhe von 100 Mrd USD auf Importe aus China zu prüfen. Er begründete dies mit "unfairen Vergeltungsmassnahmen Chinas". Derweil liessen Offizielle aus China verlauten, dass man zwar keinen Handelskrieg mit den USA wolle, davor aber auch keine Angst habe. Weiter dürfte sich der Fokus der Anleger im Verlauf des Tages auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht richten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr um rund 1% tiefer bei 8'657,09 Punkten. Dabei stehen alle vorbörslich gehandelten Blue Chips im Minus.

Besonders stark dürften die Aktien der Zurich Insurance (-5,9%) unter Druck kommen. Allerdings werden die Titel am heutigen Freitag vom Dividendenabgang in Höhe von 18 CHF stark belastet. Und auch Swisscom (-4,6%) werden ex-Dividende gehandelt.

Ansonsten stehen im vorbörslichen Geschäft zyklische Aktien wie jene von Geberit (-2,9%), ABB oder Adecco (beide -0,9%) stärker unter Druck. Die Zykliker hatten im volatilen Handel der vergangenen Tage mit die grössten Sprünge vollzogen.

Aber auch bei den defensiven Index-Schwergewichten dürften die Kurse nachgeben. Novartis büssen vorbörslich 0,7%, Roche und Nestlé je 0,5% ein. Dabei hat Roche die milliardenschwere Übernahme in den USA des Software-Anbieters Flatiron Health abgeschlossen.

Dufry rücken im vorbörslichen Geschäft um 1,3% vor. Der Reisedetailhändler hatte vor Wochen angekündigt, dass man wieder einmal eine Dividende ausbezahlen werde. Nun ist auch bekannt wie viel, es sind 3,75 CHF je Titel. Darüber hinaus kauft Dufry eigene Aktie im Wert von bis zu 400 Mio CHF über die nächsten zwölf Monate zurück.

Im breiten Markt hat Ems Umsatzzahlen zum ersten Quartal publiziert und lag damit über den Erwartungen.

