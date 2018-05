Aktien Schweiz Vorbörse: SMI leicht im Minus erwartet - US-Vorgaben belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen mit einem leichten Minus in den Dienstagshandel starten. Die US-Vorgaben waren zuvor leicht negativ ausgefallen. Zwar schloss der Dow Jones im Plus, notierte aber etwas tiefer als zum Handelsende in Europa. Für leichten Rückenwind hatten immerhin noch die nachlassende Spannungen im Handelskonflikt der USA mit China gesorgt.

Doch fielen auch die Vorgaben aus Asien leicht negativ aus. Von der Konjunkturseite könnten am Berichtstag Daten die BIP-Zahlen der EU und Daten zur Industrieproduktion für Impulse sorgen. In den USA stehen am Nachmittag Empire State Index, Detailhandelsumsatz, NAHB-Index und Lagerbestände auf der Agenda. Hierzulande steht das mit Spannung erwartete Börsendebut von Polyphor im Fokus der Anleger.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI steht gegen 8.15 Uhr um 0,03 Prozent im Minus bei 8'998,35 Punkten. Dabei notieren die meisten Blue Chips vorbörslich in einer Spanne von -0,1 und -0,3 Prozent.

Gegen den leichten Negativtrend behaupten können sich vorbörslich die Papiere des Pharmaschwergewichts Roche (+0,4%). Sie hatten bereits am Vortag den SMI deutlich gestützt, nachdem Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Eingrenzung stark gestiegener Medikamentenpreise weniger radikal ausgefallen waren, als zuvor erwartet. Leicht im Plus stehen vorbörslich ausserdem UBS (+0,1%).

Im Gegensatz dazu sticht der Kurs von Novartis (-0,1%) trotz einiger Neuigkeiten zu Heilmitteln nicht sonderlich ins Auge. Hier dürften die Anleger auf Neuigkeiten am Investorentag warten, der aber erst morgen über die Bühne geht.

Zu den klaren Verlieren gehören vorbörslich Sika (-1,1%). Die Papiere des Bauchemieherstellers hatten allerdings in den letzten beiden Tagen nach der Einigung mit der Erbenfamilie deutlich zulegen können. Dies dürfte gewisse Händler nun zu Gewinnmitnahmen bewegen. Ausserdem gab das Unternehmen am Morgen bekannt, dass zum Kauf von der eigenen Aktien von Saint-Gobain eine Wandelanleihe über 1,5 Milliarden Franken lanciert werden soll.

Deutlich tiefer erwartet werden ausserdem die Papiere des Reisedetailhändlers Dufry (-2,6%), die am Dienstag Ex-Dividende gehandelt werden.

Für heute steht an der Schweizer Börse ausserdem das IPO des Biotechunternehmens Polyphor an, der Ausgabepreis pro Anteilsschein kam bei 38 Franken zu liegen, wie am Morgen bekannt wurde.

