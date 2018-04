Aktien Schweiz Vorbörse: Positiver Start erwartet - Q1-Zahlen im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte den vorbörslichen Indikationen zufolge klar höher in den Donnerstagshandel starten. Im Fokus stehen einmal nicht politische oder konjunkturelle Stimmungsschwankungen, sondern die Unternehmenszahlen zum ersten Quartal. Gleich drei SMI-Unternehmen haben Ergebnisse veröffentlicht, darunter die Schwergewichte Novartis und Nestlé. Aber auch aus der zweiten Reihe müssen die Zahlen von fünf Unternehmen verarbeitet werden.

Die Vorgaben für den Handelstag sind freundlich. In den USA hatten die Märkte am Vorabend zwar keine klare Richtung gefunden und leicht tiefer geschlossen, in Asien ging es am Morgen dafür jedoch etwas nach oben. Das "Beige Book" des Fed lieferte keine Impulse. Am Vormittag wird die Leistungsbilanz der EU veröffentlicht. Am Nachmittag folgen aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Frühindikator.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 0,65 Prozent höher bei 8'889,29 Punkten. Dabei geben insbesondere die Schwergewichte und ABB Rückenwind, die übrigen Titel legen zumeist mit +0,1 Prozent nur leicht zu.

Im Fokus stehen Novartis (+1,6%) nach den Zahlen zum ersten Quartal. Der Pharmakonzern ist in der Berichtsperiode gewachsen und hat mit den Ergebnissen die Schätzungen der Analysten teilweise übertroffen. Die Guidance wurde bestätigt. Die Roche-Genussscheine (+0,3%) legen nur leicht zu.

Auch Nestlé (+1,1%) hat mit dem organischen Wachstum die Erwartungen übertroffen. Der Start ins Jahr sei solide gewesen. Das Volumenwachstum habe sich deutlich verbessert, die Preisanpassungen seien dagegen gering geblieben. Der Ausblick im Hinblick auf Wachstum und Profitabilität im Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Industriekonzern ABB (+2,1%) hat durch die Übernahme von B&R bei Auftragseingang, Umsatz und operativem Ergebnis zugelegt und die Analystenschätzungen teils deutlich übertroffen. Das Nettoergebnis war jedoch wie erwartet rückläufig. Das globale Wachstum der Wirtschaft halte an, sei jedoch von Unsicherheiten geprägt, so ABB. Ölpreis und Währungseffekte werden das Ergebnis voraussichtlich negativ beeinflussen.

Einzig Sika (-1,4%) notiert unter den Blue Chips vorbörslich mit einem Dividendenabschlag (111 Fr. od. -1,5%) im Minus.

Am breiten Markt hat Sulzer (+3,1%) mit einem starken Wachstum die Erwartungen übertroffen. Insbesondere die Erholung im Öl&Gas-Sektor treibt die Auftragseingänge an. Aus den Turbulenzen um die US-Sanktionen gegen den Grossaktionär Vekselberg rechnet das Unternehmen nicht mit langfristigen Folgen. Die Kosten werden auf 10 Millionen Franken geschätzt.

Der Vermögensverwalter GAM (+1,1%) konnte bei den Kundengeldern und den verwalteten Vermögen stärker zulegen als erwartet. Das Biotech-Unternehmen Idorsia (+0,1%) hat wie erwartet erneut rote Zahlen geschrieben. Die laufenden Projekte würden alle plangemäss verlaufen.

Das Logistikunternehmen Panalpina (+0,1%) hat Umsatz und Gewinn gesteigert, bleibt mit der Seefrachtsparte aber in den roten Zahlen. Die Ergebnisse liegen über den Analystenschätzungen.

Bereits am Vorabend hat Temenos (+1,6%) Zahlen vorgelegt und insbesondere bei den Lizenzeinnahmen zugelegt. Vontobel (+0,5%) hat sich an der Generalversammlung zufrieden mit dem Jahresstart gezeigt und die Kundenvermögen auf Rekordhöhe gesteigert.

Ex-Dividende werden Tecan (-0,8%), Gurit und IVF Hartmann (keine vorbörsliche Kurse) gehandelt.

