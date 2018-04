Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht schwächer erwartet nach negativen US-Vorgaben

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte nach dem Minus vom Vortag erneut leicht schwächer in den Handel starten. Die Anleger am US-Aktienmarkt waren zuvor zur Wochenmitte nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump wieder in Deckung gegangen. Sorgen vor einer militärischen Eskalation in Syrien belasteten die Kurse an der Wall Street. Inzwischen ruderte das Weisse Haus allerdings etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich "eine Option", hiess es. In diesem Umfeld gaben aber trotzdem auch die meisten asiatischen Indizes nach.

Nebst der Politik rückte an den Märkten auch das Thema Inflation wieder in den Vordergrund, nachdem die US-Konsumentenpreise auf Jahressicht zugelegt hatten. Auch in der Kernrate lag das Inflationsniveau schon über den von der US-Notenbank Fed angepeilten 2 Prozent. Dazu passte eine recht entschlossen wirkende Federal Reserve. Die US-Währungshüter hatten bei ihrer Märzsitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet. In der Schweiz bleibt die Agenda am Donnerstag derweil dünn. Für Gesprächsstoff sorgt erneut Sulzer.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 0,10 Prozent tiefer bei 8'700,12 Punkten. Dabei stehen alle vorbörslich gehandelten Blue Chips leicht im Minus.

So tendieren beispielsweise die Valoren der Grossbanken Credit Suisse (-0,1%) und UBS (-0,2%) leicht negativ. Selbiges gilt auch für Julius Bär (-0,1%).

Auch von den drei defensiven Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis (je -0,1%) geht vorbörslich keine Unterstützung aus. Letztere waren am Vortag allerdings noch mit weitaus deutlicheren Abgaben aufgefallen.

Ebenfalls im Rahmen des Gesamtmarktes bewegen sich Zykliker wie ABB oder Sika (je -0,1%). Für beide Papiere haben Analysten die Kursziele gesenkt. Ein schwieriges erstes Quartal dürfte einmal mehr Fragen über die Wachstumschancen, die Marktpositionierung, Strategie und den Kapitaleinsatz des Industriekonzerns aufwerfen, heisst es von Société Générale zu ABB. Bei Sika wiederum dürften die schwierigen Wetterbedingungen einige Probleme bereiten, schreiben UBS.

Einige News gab es schliesslich noch zu Sonova (-0,1%). Der Hörgerätehersteller präsentiert anlässlich einer Branchenkonferenz neue Produkte.

Für viel Gesprächsstoff sorgen am breiten Markt Sulzer (+15%). Der Industriekonzern hat von der US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) die Genehmigung für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile an eigenen Aktien erhalten. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren, teilte die Gesellschaft mit. Sulzer weist darauf hin, dass man nun keine "blocked person" mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege.

In geringerem Ausmass können auch die Papiere von Branchennachbar OC Oerlikon (+2,6%) trotz dem heutigen Dividendenabgang von dieser guten Botschaft profitieren.

Weiter hat das Unternehmen Poenina (kein vorbörslicher Kurs) sich das erste Mal seit der Kotierung im September in die Bücher schauen lassen. Umsatz und Gewinn konnten 2017 klar gesteigert werden.

Erneut mit einem überdurchschnittlichen Minus müssen dafür Barry Callebaut (-0,6%) klarkommen. Die Papiere hatten schon am Vortag nach Zahlen zu den grossen Verlieren gehört.

kw/rw