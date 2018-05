Aktien Schweiz Vorbörse: Leicht fester - Aryzta und Banken im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft leicht fester und setzt damit zu einer Erholungsbewegung nach dem bisher schwachen Wochenverlauf an. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, während aus Asien gemischte Signale kommen. Während die Börse in Tokio etwas zulegt, büssen die Handelsplätze in China, Hongkong und Südkorea alle an Terrain ein. Erneut im Fokus stehen die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta, die am Vortag einen Kurseinbruch von über einem Viertel erlitten hatten.

Die Unsicherheit an den Börsen sei zurück, meint ein Marktteilnehmer. Nachdem Anfang Woche das neue Regierungsbündnis in Italien mit seinen Plänen für milliardenschwere Mehrausgaben den Investoren einen Dämpfer versetzt habe, habe am Vortag auch noch US-Präsident Donald Trump weiteres Öl ins Feuer gegossen. Die Absage des geplanten Gipfeltreffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un belastete die Märkte zusätzlich. Hinzu kam Trumps Drohung mit höheren Einfuhrzöllen auf Autoimporte, was die Ängste vor einer Eskalation im Handelsstreit wieder entfachte. In der Nacht kam indes wieder Hoffnung auf nach der freundlichen Reaktion aus Nordkorea, dass doch noch ein Treffen von Trump und Kim zustande komme.

Hierzulande stehen die Zeichen auf Erholung Im vorbörslichen Handel bei Julius Bär steht der Leitindex SMI um 08.20 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 8'796,29 Punkten. Bis auf Roche legen sämtliche SMI-Werte in einer Bandbreite von +0,2 bis +0,5 Prozent zu.

Im Fokus stehen die Banken, die am Vortag europaweit deutliche Verluste hatten hinnehmen müssen. Nun erholen sich UBS (+0,5%), CS (+0,3%) und Julius Bär (+0,2%) wieder deutlich. Auch mit den Versicherern geht es wieder aufwärts. Barclays hat das Kursziel für Swiss Re (+0,3%) in einer Branchenstudie auf 103,30 von 101,90 Franken erhöht.

Am stärksten zeigen sich die Novartis-Titel (+0,5%). Konkurrentin Roche büssen dagegen um 0,2 Prozent ein. Die Credit Suisse hat das Rating von Roche auf "underperform" von "neutral" gesenkt und das Kursziel auf 215 Franken reduziert von 240 Franken.

Im breiten Markt setzt der Backwarenhersteller Aryzta seine Talfahrt fort (-1,2%). Nach einer Umsatzenttäuschung und erneuten Gewinnwarnung war die Aktie am Vortag um knapp 27 Prozent eingebrochen. Mehrere Banken senkten ihre Kursziele für Aryzta.

Aufwärts geh es indes mit Straumann (+1,3%) und EFG (+2%). Baader Helvea hat das Rating für EFG International auf "Buy" von "Hold" hochgestuft und das Kursziel erhöht.

