Aktien Schweiz Vorbörse: Freundlicher Auftakt erwartet - Swiss Re im Fokus

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag mit einer leicht freundlichen Eröffnung gerechnet. Damit dürfte der Markt den freundlichen Vorgaben der Wall Street folgen. Dort hatten sich die wichtigsten Indizes in der zweiten Tageshälfte nach oben bewegt. Dagegen präsentieren sich die Märkte in Asien eher uneinheitlich.

Zum Wochenschluss steht der Markt im Spannungsfeld unterschiedlicher Einflussfaktoren. So dürfte die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China auch weiterhin für Vorsicht sorgen. Gleichzeitig stehen am Mittag die US-Arbeitsmarktdaten an. Auch wenn ein erneut robuster Bericht erwartet wird, könnten Investoren im Vorfeld eher abwarten. Hierzulande sorgen die jüngsten Zwischenberichte der Swiss Re und von Dufry für Gesprächsstoff.

Der SMI weist im vorbörslichen Handel von Julius Bär gegen 08.20 Uhr ein Plus von 0,19 Prozent auf 9'172,57 Punkte auf. Auf Wochensicht präsentiert sich der Leitindex damit nahezu unverändert gegenüber seinem Schlussstand vom vergangenen Freitag.

Unter den Blue Chips verlieren vorbörslich der Rückversicherer Swiss Re (-0,8%) und Dufry (-1,3%) nach Zahlen. Die Swiss Re hat im ersten Halbjahr mehr eingenommen, aber weniger verdient. Grund für den Gewinnrückgang sei eine Änderung des US-Rechnungslegungsstandards US-GAAP.

Der Reise-Detailhändler Dufry wiederum hat im ersten Halbjahr 2018 beim Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang dem Unternehmen in der Berichtsperiode nicht der Sprung in die Gewinnzone. Einen konkreten Ausblick gibt Dufry traditionell nicht, der Blick in die Zukunft ist aber positiv. In einem ersten Kommentar der UBS wird die Umsatzentwicklung als eher schwach bezeichnet.

Zu den grössten Gewinnern gehören vorbörslich die Aktien der beiden Grossbanken UBS und CS, die beide etwas mehr als 0,3 Prozent hinzugewinnen.

Im breiten Markt tendieren die Aktien von GAM mit +0,3 Prozent vorbörslich mit dem Markt, nachdem sie am Vortag abermals in dieser Woche nach der Handelsaussetzung von Fonds eingebrochen waren.

