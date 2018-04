Aktien Schweiz Vorbörse: Erholung erwartet - Handelsbeziehungen weiter im Fokus

Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag zunächst eine Erholung ab. Grund dafür sind die starken Vorgaben aus Übersee. So war der Wall Street am Mittwoch die Kehrtwende ins Plus gelungen und die Börsen in Asien sind dem Lauf gefolgt. Im Handel heisst es, am Markt habe sich letztlich die Ansicht durchgesetzt, dass die US-Regierung unter Präsident Donald Trump einen Grossteil der protektionistischen Massnahmen gegen China womöglich doch nicht umsetzt.

Vor allem Trumps neuem Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow gelang es, die Investoren mit beschwichtigenden Äusserungen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China zu beruhigen. Der verschärfte Schlagabtausch zwischen den beiden Wirtschaftsmächten hatte zur Wochenmitte seine Spuren sowohl bei Aktien als auch an den Devisen- und Bondmärkten hinterlassen. Hierzulande ist die Agenda überschaubar. Vor allem die Inflationszahlen für März könnten interessieren.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete SMI notiert um 08.20 Uhr 1,10% höher auf 8'648,17 Punkten. Dabei stehen alle vorbörslich gehandelten Aktien im Plus. Die Spanne reicht von +0,7% bis +1,6%.

Das Muster im vorbörslichen Handel kann man mit: "Die Letzten werden die Ersten sein" zusammenfassen. Mit ABB (+1,6%), Adecco (+1,5%) und auch den beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse (beide +1,5%) legen jene Aktien zu, die am Vortag mit zu den grössten Verlierern gezählt hatten.

Bei der Swiss Re (+1,0%) verarbeiten Börsianer nach wie vor die Aussicht, dass sich der japanische Softbank-Konzern wohl in weit geringerem Ausmass am Rückversicherer beteiligen dürfte als gedacht.

Etwas stärker als der Gesamtmarkt legen auch die Papiere vom Chemiekonzern Clariant (+1,2%). Der Konzern konkretisiert seine Wachstumsabsichten in Nordamerika. Bis ins Jahr 2021 soll der Umsatz auf rund 2 Mrd USD steigen.

Unterstützung kommt, wenn auch teilweise etwas verhalten, von den drei Schwergewichten Novartis (+1,2%), Nestlé und Roche (beide +0,9%).

Im breiten Markt steigen vorbörslich mit Autoneum, Forbo und Burckhardt Compression (alle +1,2%) unter anderem jene Werte, die am Mittwoch noch verstärkt wegen des zugespitzten Handelsstreits gelitten hatten.

hr/ra