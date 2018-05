Aktien Schweiz Vorbörse: Entspannung im Handelsstreit sorgt für gute Stimmung

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende im Plus erwartet. Eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für gute Stimmung an den Börsen - bereits am Vorabend schlossen die US-Märkte im Plus. Gelöst ist der Konflikt allerdings noch nicht, und auch die Spannungen zwischen Europa und den USA bleiben bestehen. Zudem richten Anleger ihren Blick auf die Pläne der neuen Regierung in Italien.

Im vorbörslichen Handel bei Julius Bär wird der Leitindex SMI gegen 8.20 Uhr um 0,37 Prozent höher bei 8'973,63 Punkten berechnet. Kein SMI-Titel wird im Minus erwartet.

Sonova rücken mit Zahlen in den Mittelpunkt. Der Hörgeräte-Hersteller steigerte den Umsatz nicht so stark wie erwartet, überzeugte aber beim Gewinn. Zudem fiel die Dividende höher aus als von Analysten erwartet. Der Ausblick stösst allerdings auf wenig Begeisterung. Vorbörslich stehen die Titel moderate 0,1 Prozent im Plus.

Der Pharmakonzern Roche (+0,5 Prozent) vermeldete positive Studienergebnisse zu seinem Hämophilie-Medikament Hemlibra. Konkurrent Novartis (+0,4 Prozent) sieht sich derweil Untersuchungen der griechischen Justiz wegen Korruptionsvorwürfen gegenüber. Das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé erhielt indes die US-Zulassung für ein Hand-Antifaltenmittel, vorbörslich stand ein Plus von 0,8 Prozent. Swatch reagierten mit 0,7 Prozent positiv auf eine Kepler-Studie.

Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA beschäftigt die Swiss Re. Der Schweizer Rückversicherer prüft, welche Optionen dem Unternehmen zu einer Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeiten in dem Land noch verbleiben. Derweil reichten zwei Nichtregierungsorganisationen gegen LafargeHolcim in Frankreich Klage wegen Terrorfinanzierung ein.

In der zweiten Reihe stehen einmal mehr Oerlikon und Schmolz+Bickenbach durch ihren Investor Viktor Vekselberg im Fokus. Der russische Investor hat als Reaktion auf die US-Sanktionen seine Beteiligungen an den beiden Unternehmen deutlich reduziert. An Oerlikon hält Vekselberg nach zuletzt rund 43 nun nur noch 19,9 Prozent. Beim Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach halten Liwet und die Renova nach zuvor rund 42 zusammen noch 26,9 Prozent.

Daneben lanciert Temenos (+1,1 Prozent) ein Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar, Peach Property baut sein Portfolio auf rund 8'000 Wohnungen aus und Von Roll trennt sich von seinem chinesischen Produktionswerk. Georg Fischer profitierten mit +1,8 Prozent von einer positiven Studie.

