Aktien Schweiz Vorbörse: Auf breiter Front tiefer

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine schwächere Eröffnung zu. Die Vorgaben aus den USA sind am Tag nach der feiertagsbedingte Pause für die Schweizer Aktien leicht negativ. In Asien weisen die Kurse am Berichtstag insbesondere in China gar markante Verluste aus, was mit den jüngsten Äusserungen des US-Präsidenten Trump in Verbindung gebracht wird.

Trump drohte China im Handelskonflikt mit einer weiteren Eskalation. Er wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar von 10 auf 25 Prozent zu prüfen. Angesichts des weiter schwelenden Streits über Sonderzölle zwischen der USA und China dürfte sich die Investoren am Donnerstag in Zurückhaltung üben. Impulsgebende Nachrichten von Unternehmensseite sind zudem kaum vorhanden.

Der SMI steht im vorbörslichen Handel von Julius Bär um 08.20 Uhr 0,23 Prozent tiefer bei 9'153,38 Punkten. Nach dem starken Juli zeichnet sich damit ein negativer Start in den neuen Monat ab.

Der Entscheid der US-Notenbank, die Zinsen vorerst unverändert zu belassen, führte an der amerikanischen Börse zu keinen nennenswerten Ausschlägen, da dies auch so erwartet wurde. Die Tür für eine weitere Leitzinserhöhung im September wurde jedoch noch etwas weiter aufgestossen. Denn das Fed spricht mittlerweile mit Blick auf das Wirtschaftswachstum von einer "starken Rate", nachdem das Wachstum zuvor noch als "solide" bezeichnet wurde.

Bei den Bluechips fällt unter den Einzeltiteln im vorbörslichen Geschäft keiner auf, alle büssen im Bereich von 0,2 bis 0,3 Prozent an Terrain ein. Interessant wird sein, inwiefern es den Credit Suisse-Aktien gelingen wird, ihre Gewinne vom Dienstag im Anschluss an gut aufgenommene Zahlen zu verteidigen.

Logitech, welche am Dienstag nach den Angaben zum ersten Quartal um über 4 Prozent zurückfielen, geben derzeit ebenfalls 0,3 Prozent nach.

Im breiten Markt fallen VAT auf, welche nach einem Einbruch des Bestellungseingangs im zweiten Quartal um über 8 Prozent absacken. Jeweils nach Zahlen stehen auch Kardex, Crealogix und Pargesa etwas unter Beobachtung.

