Aktien Schweiz: SMI zeigt Erholungstendenzen - Italien sorgt für Erleichterung

Zürich (awp) - Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien sorgt sowohl am Schweizer Aktienmarkt als auch in Europa für Erholungstendenzen. Entsprechend ist der SMI bereits freundlich gestartet und kann sein Plus von etwa einem halben Prozent bis in den späten Vormittag verteidigen. Nicht ganz so erfolgreich präsentiert sich dagegen der Euro, der seine anfänglichen Gewinne etwa zum Franken mehr oder weniger wieder abgibt.

Da die Märkte in den USA und Grossbritannien an diesem Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben, ist die gescheiterte Regierungsbildung der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Partei Lega denn auch eines der Hauptthemen zum Wochenstart. Allerdings warnen die ersten Stimmen, dass die nun erwarteten Neuwahlen ein potenzieller Unruhefaktor für die Märkte blieben. Neben Italien sorgen der anhaltende Rückgang beim Ölpreis sowie Spekulationen um das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für Gesprächsstoff. Denn nachdem Trump dieses am Donnerstag abgesagt hatte, äussert er sich nun wieder zuversichtlich, dass der Gipfel doch zustande kommt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 11.15 Uhr 0,42 Prozent hinzu auf 8'796,44 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,55 Prozent auf 1'461,47 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,44 Prozent auf 10'526,88 Punkte.

Während der Aktienmarkt seine Gewinne mehr oder weniger verteidigt, hat der Euro seine leichte Aufwertung aus dem frühen Handel wieder abgegeben. So steht die Gemeinschaftswährung mittlerweile wieder unter der 1,16er-Marke, die sie im frühen Handel noch übersprungen hatte.

Auf Unternehmensseite steht vor allem die Swiss Re an einem an sich eher nachrichtenarmen Tag im Fokus. Das japanische Beteiligungs- und Technologieunternehmen Softbank wird nun nicht bei dem Rückversicherer einsteigen. Dass die Aktien mit einem Plus von 1,0 Prozent dennoch zu den grössten Gewinnern zählen, liegt an dem begrenzten negativen Überraschungspotenzial. Medien hatten bereits über ein Scheitern spekuliert.

Den mit Abstand grössten Kurssprung machen aber die generell volatilen Anteilsscheine des Backwarenherstellers Aryzta, die um 3,4 Prozent hinzugewinnen. Es folgen mit etwas Abstand Titel wie Vifor Pharma, Sika und Richemont, die zwischen 1,2 und 1,5 Prozent hinzugewinnen.

Den Aktien der beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse (beide +0,4%) ist nach einem starken Start dagegen merklich die Luft ausgegangen. Zunächst hatten Händler auf die politische Entwicklung in Italien und eine generelle Gegenbewegung als Gründe für den starken Start genannt. Derweil hiess es in der Presse vom Wochenende, der russische Oligarch Viktor Vekselberg habe sich wohl zu juristischen Schritten gegen Schweizer Grossbanken entschlossen.

Ein potenzieller Belastungsfaktor sind die Genussscheine von Roche, die mittlerweile 0,1 Prozent abgeben. Die Anteilsscheine hatten bereits in der Vorwoche mit einem Minus von etwas mehr als 3 Prozent zu den grössten Verlierern gezählt. Zum Wochenschluss wird in den USA der wichtige Onkologie-Fachkongress ASCO beginnen. Im Vorfeld könnte es zu einer erhöhten Nervosität bei den Pharmatiteln kommen.

Die anderen beiden Schwergewichte Nestlé (+0,5%) und Novartis (+0,2%) halten sich dagegen im Plus.

Nur optisch schwächer sind die Inhaberaktien von Swatch (-1,5%; -7,20 Franken). Sie werden ex Dividende gehandelt, die bei 7,50 Franken liegt.

Nachrichtenarm präsentiert sich auch der breite Markt. Hier gewinnen Kudelski, Arundel und die Aktien der SNB mit Aufschlägen von jeweils mehr als 3 Prozent überproportional hinzu. Das Gegenstück bilden Ci Com, Highlight Event and Entertainment AG und Meyer Burger, die allesamt um mehr als 5 Prozent fallen.

hr/rw