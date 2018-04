Aktien Schweiz: SMI klar im Minus - China verhängt weitere Strafzölle

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwochmittag weiter deutlich im Minus. Der SMI war bereits nach Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit im Minus gestartet. Die von China verhängten neuen Strafzölle auf US-Produkte haben dann für einen erhöhten Abwärtsdruck gesorgt und die Märkte europaweit belastet. Auch bei den Devisen haben die Nachrichten zu deutlichen Ausschlägen geführt. Händler sehen die Gefahr eine Spirale aus Vergeltungsmassnahmen zwischen den wirtschaftlichen Schwergewichten USA und China.

Die Volksrepublik hat nun eine Liste mit 106 US-Produkten veröffentlicht, die mit zusätzlichen Abgaben von 25% belegt werden sollen, darunter Flugzeuge, Autos, Chemieprodukte oder Sojabohnen. Es sehe so aus, als würde von nun an mit härteren Bandagen gekämpft, kommentierte ein Händler. Damit sei nicht ausgeschlossen, dass auch der US-Präsident wiederum mit Vergeltung drohen könnte. Das beeinflusse die Einzeltitel mehr als Konjunkturindikationen. Ein Handelskrieg würde das Wachstum abwürgen, lautet die Einschätzung. Neue Zahlen zur US-Wirtschaft werden am Nachmittag erwartet, darunter der ADP-Bericht zur Beschäftigung, der Auftragseingang langlebige Güter oder der ISM-Index Dienste.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 11.50 Uhr 0,82% auf 8'560,05 Punkte (Tagestief 8'523). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 1,05% auf 1'402,25 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,66% auf 9'998,63 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 27 im Minus und nur drei im Plus.

Im Fokus stehen am Investorentag Swiss Re (Aktien -3,1%). Der Rückversicherer führt weiter Gespräche mit der Softbank über eine mögliche Partnerschaft und eine Minderheitsbeteiligung. Die Ausgabe von neuem Kapital ist aber nicht geplant. Das Management rechnet damit, dass eine Beteiligung 10% nicht übersteigen werde. Das sorgt offenbar für einen Dämpfer, hatten Medienberichte zuvor doch von einem Anteil von bis zu einem Drittel gesprochen.

Die grössten Abgaben unter den Blue Chips verbuchen ABB (-4,4%) die zusätzlich zur schlechten Stimmung für Zykliker durch den Dividendenabschlag von 0,78 CHF belastet werden.

Auch die Grossbanken UBS (-1,7%) und CS (-2,2%) notieren deutlich tiefer. Zudem weisen unter den Finanzinstituten auch Bâloise (-1,8%), Swiss Life, Partners Group (je -1,5%) und Julius Bär (-1,4%) klare Abschläge auf.

Bei LafargeHolcim (-1,1%) verabschieden sich mit Thomas Schmidheiny und Bertrand Collomb zwei für die fusionierten Unternehmen prägende Persönlichkeiten aus dem Verwaltungsrat. Laut einem Sprecher des Grossaktionärs Schmidheiny ändere dessen Ausscheiden nichts an der strategischen Richtung des Konzerns.

Auf der Gewinnerseite zeigen sich im SMI/SLI Lonza (+0,1%), Swisscom und Novartis (je +0,2%) etwas fester. Bei den beiden anderen Schwergewichten Nestle (-0,3%) und Roche (-0,6%) halten sich die Abgaben in Grenzen.

Im breiten Markt hat die Jungfraubahnen (+1,7%) dank hoher Fahrgastzahlen ein Rekordergebnis erzielt und hebt die Dividende an. HBM Healthcare Investments (unv.) rechnen im per Ende März beendeten Geschäftsjahr mit einem Gewinn von rund 115 Mio CHF nach knapp 137 Mio im Jahr zuvor.

Bei den Verlierern stechen Leclanché (-8,3%), Meyer Burger (-6,3%), IVF Hartmann (-5,9%) und Bossard (-5,4%) heraus. SNB (+6,2%), Santhera und Medartis (je +4,2%) können stärker zulegen.

yr/ra