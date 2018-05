Aktien Schweiz: Leicht fester - Aryzta und Banken im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag im Vormittagshandel zu einer Erholung angesetzt. Für Entspannung sorge, dass Nordkorea trotz der Absage von US-Präsident Donald Trump an ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un noch immer an Verhandlungen interessiert sei, heisst es. Die Erholung wird nach dem schwachen Wochenverlauf aber auch als technische Gegenbewegung gesehen.

Denn die Stimmung an den Börsen bleibe angespannt. "Die Italien-Krise und Unsicherheiten rund um Trumps Handelspolitik verhindern zurzeit eine Fortsetzung der Rally", sagt ein Marktanalyst. Nach den freundlichen Vorgaben aus den USA ziehen europaweit die wichtigsten Handelsplätze an.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.40 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 8'823,57 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,71 Prozent auf 1'463,18 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,59 Prozent auf 10'543,79 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln befinden sich alle in der Gewinnzone bis auf Roche.

Die Roche-Titel büssen dagegen um 0,9 Prozent ein, nachdem die Analysten der Credit Suisse eine deutliche Abstufung vorgenommen haben. Die Grossbank kappte am Morgen ihr Rating für Roche auf "Underperform" von "Neutral" und reduzierte das Kursziel auf 215 von 240 Franken. Die Analysten befürchten bis 2022 nur ein sehr begrenztes Umsatzwachstum aufgrund der Konkurrenz durch Biosimilars für die drei umsatzstärksten Krebsmittel von Roche. Andere Analysten trauen dem Pharmakonzern indes mehr zu und halten an ihren positiven Einschätzungen fest.

Konkurrentin Novartis kann derweil um 1,4 Prozent zulegen.

Aryzta (+1,1%) schaffen nach einem schwachen Handelsbeginn die Wende. Nach dem Absturz des Vortages um über ein Viertel als Folge einer Umsatzenttäuschung und einer weiteren Gewinnwarnung setzt der Titel damit zu einer Erholung an.

Die grössten Gewinner im SMI/SLI sind Sonova (+1,8%) und Vifor (+1,7%). Julius Bär (+1,5%) führen die Riege der Banken an, die am Vortag im Sog der europaweiten Kurseinbussen der Bankaktien deutliche Verluste erlitten hatten. Ebenfalls erholen können sich UBS (+1,0) und CS (+0,7%).

Im breiten Markt legen EFG International einen Kurssprung von 9,2 Prozent hin. Baader Helvea hat das Rating für EFG International auf "Buy" von "Hold" hochgestuft und das Kursziel erhöht. Damit sind die Titel die zweitgrössten Gewinner an der Schweizer Börse.

Übertroffen werden sie nur noch von Wisekey, die um über 10% in die Höhe schiessen. Das Unternehmen übernimmt die vor einem Jahr gekaufte Cybersecurity-Firma Quovadis komplett. Zudem wird auf der US-Plattform OTCQX am (heutigen) Freitag der Handel mit den American Depository Receipts (ADR) von Wisekey aufgenommen, was den Zugang zu US-Investoren erleichtet.

Die Straumann-Aktie gewinnen 1,7 Prozent. Der Dentalimplantat-Hersteller kooperiert künftig mit der US-Firma Zirkonzahn in den Bereichen Entwicklung und Marketing in Nordamerika.

Auf der anderen Seite sind die Titel von Ysomed die grössten Verlierer an der Schweizer Börse mit einem Minus von 4,5 Prozent. Neuigkeiten gab es keine, aber nach der gestrigen Margenenttäuschung halte die negative Stimmung an, heisst es im Markt. Die Credit Suisse hat das Kursziel für Ypsomed auf 125 von 135 Franken gesenkt. Zudem nimmt die Aktie Kurs auf das Jahrestief von 2017 das im August bei 132,50 Franken erreicht worden war. Da könnte sich der charttechnische Druck sogar nochmal erhöhen, sagt ein Händler.

jb/cf