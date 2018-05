Aktien Schweiz: Freundlich - Logitech und Geberit punkten, Roche stützen

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt stemmt sich am Donnerstag gegen den negativen Grundtenor an den übrigen Börsenplätzen in Europa und Asien. Auch die negativen US-Vorgaben wurden abgeschüttelt. Dabei ist die Grosswetterlage eher bewölkt. Während der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa weiterhin im Hintergrund schwelt und die asiatischen Börsen unter Druck setztte, sorgen Inflationsaussagen des US-Notenbank Fed für gewisse Zinssorgen.

Nachhaltig belasten kann dies den heimischen Markt allerdings nicht. Denn einige starke Quartalszahlen von beispielsweise Logitech und Geberit heben die Stimmung. Und während der Euro zum US-Dollar weiter schwächelt, hält er sich zum Franken stabil auf hohem Niveau und sorgt somit für gute Laune bei den Exportunternehmen. Am Nachmittag könnten dann einige US-Konjunkturdaten wie der ISM-Index oder die Handelsbilanz für Bewegung sorgen. Zudem stehen die Erstanträgte auf Arbeitslosenhilfe als letzter Indikator für die Arbeitsmarktstatistik für April an. Bereits am Vortag deuteten die Zahlen des Dienstleisters APD auf eine nach wie vor gute Verfassung des US-Arbeitsmarktes.

Gegen 10.50 Uhr zeigt sich der Swiss Market Index (SMI) mit 0,27 Prozent auf 8'919,98 Zähler nach einem schwächeren Start wieder leicht im Plus. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,28 Prozent auf 1'475,40 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18 Prozent auf 10'565,43 Stellen.

Mit weitem Abstand an der Spitze der Bluechips stehen Logitech mit plus 8,0 Prozent. Bei 40,99 Franken erreichten die Titel sogar ein neues Mehrjahreshoch. Der Computerzubehörhersteller überraschte die Investoren mit deutlich höherem Umsatz und Betriebsgewinn, teils wurden sogar die optimistischsten Erwartungen übertroffen.

Ähnlich sieht es bei Geberit aus (+2,5 Prozent). Der Sanitärtechnikspezialist profitierte im ersten Quartal von einem starken Euro und wies entsprechend einen höheren Umsatz und Gewinn aus als am Markt erhofft. Mit Blick nach vorne sei aufgrund der günstigen Währungssituation und der Lage auf den Baumärkten auch weiterhin mit guten Geschäften zu rechnen, so der Tenor.

Freuen können sich auch die Roche-Anleger. Die Aktien sind mit plus 1,9 Prozent Nutzniesser negativer Nachrichten für Konkurrent Novartis und steuern fast 25 Punkte zum SMI-Plus bei. Das Nachahmer-Mittel Rituximab der Novartis-Tochter Sandoz wird nach einer Absage der FDA zunächst nicht in den USA zugelassen. Erst kürzlich hatte zudem das Rituxan-Biosimilar von Teva/Celltrion einen ähnlichen Brief von der FDA erhalten. Somit könne es sein, dass das Roche-Mittel Rituxan im laufenden Jahr 2018 von einer Bedrohung durch Biosimilars noch verschont bleibe, heisst es von Analysten. Sie sehen entsprechend einen Stimmungssieg für Roche. Novartis entwickeln sich mit lediglich plus 0,1 Prozent deutlich zurückhaltender.

In der zweiten Reihe haben Sunrise nach Quartalszahlen ihre frühen Kursgewinne abgegeben und fallen mittlerweile um 0,3 Prozent. Die Ergebnisse überzeugten zwar, allerdings bleibt die Konkurrenzlage laut Analysten durch den aggressiven Markteintritt von Salt angespannt. Dies dürfte in den kommenden Monaten auch das Geschäft von Sunrise beeinträchtigen.

Valiant zählen mit Verlusten von 7,4 Prozent zu den grössten Verlierern. Laut Baader Helvea fielen die Ergebnisse unter den Erwartungen aus. Analyst Tomasz Grzelak vermutet den Hauptgrund dafür in einem relativ schwachen Nettozinsergebnis. Für eine weiter starke Aktienkursentwicklung seien die Resultate ungenügend, so der Experte. Schlusslicht sind indes Börsenneuling Asmallworld mit minus 18,5 Prozent.

